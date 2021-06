Un infierno sin freno: denunció 50 veces a su ex

El hombre la amenaza cada vez que sale de la cárcel. Lo capturaron y le colocaron nuevamente la tobillera electrónica.

Una mujer cordobesa vive en un infierno hace más de 10 años. En ese momento estaba embarazada de su primera hija y en medio de una discusión quien era su pareja tomó un cuchillo, se lo puso en el cuello y amenazó con matarla.

"Ahí hice la primera denuncia. Antes no había tanto resguardo de las víctimas", sostuvo la víctima a quien se le resguardó su identidad, en diálogo con Telenoche. Lejos de calmar, la violencia de género continuó y cada vez con más saña por parte del agresor.

La mujer lo denunció 50 veces a lo largo de todos estos años, sin embargo la justicia aún sigue siendo tibia hacia los violentos.

El calvario que padece junto a sus hijos no tiene fin. Su casa es como una "cárcel", cuenta con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, el ex no para de amenazarla. Destruyó el portón de la casa, el auto y hasta le vació el negocio dónde ella trabaja. "Desde hace cinco años tengo el botón antipánico, pero no le importa. Una vez ingresó a casa, me lo pisó y lo tiró al patio del vecino. Es la quinta condena, pero más de 10 meses no le dan", dijo angustiada y preocupada.

Le colocaran la tobillera electrónica, sin embargo la volvió a violentar pese a que tenía una restricción de 1.500 metros. En ese momento, efectivos policiales lo detuvieron y estuvo preso durante diez meses. Cumplió la condena y desde la Justicia le avisaron a la víctima que su ex y padre de sus hijos recuperó la libertad.

"No duermo, no puedo ni salir a hacer las compras, recibo llamadas extrañas y hasta di de baja mis cuentas de Facebook porque siempre me encuentra", sostuvo con miedo de ser una nueva víctima de femicidio.