Video: En un control, noqueó a un municipal de una trompada

En un control de tránsito, un agente divisó un vehículo que no tenía patente trasera y se dispuso a detenerlo. Al interrogar al conductor, comprobó que este no tenía DNI, seguro, certificación de propiedad ni carnet para manejar. En consecuencia, lo demoró. Entonces fue cuando el padre del muchacho se acercó, y comenzó la discusión: "A mí no me toques" le repetía el trabajador municipal, mientras que el hombre lo amenazaba diciéndole "yo te conozco a vos".

Hasta que las palabras no tuvieron más lugar, y entro en escena la intolerancia y la violencia. La trompada ingresó de frente en la cara del agente, a pesar de que tenía puesto el casco. Ocurrió el pasado lunes por la mañana en las inmediaciones de Mate de Luna y Amador Lucero, en San Miguel de Tucumán, y todo quedó grabado en un video, que rápidamente se volvió viral.

El efectivo se desplomó y quedó tendido en el suelo, mientras sus compañeros llamaban al 911 para pedir apoyo policial. Luego se analizó el origen del coche que fue secuestrado. Y se anticipó que tanto al joven como a su papá se les negará la posibilidad de seguir conduciendo.

Mirá el video del golpe: