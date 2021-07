Filmó a su esposa entrando a un hotel con su amigo y explotó

Un tucumano descubrió a su esposa en una situación “comprometedora”, y el golpe lo recibió por los dos lados: no solamente vio a su esposa entrando a un hotel alojamiento, sino que descubrió que su amante secreto era Antonio, su mejor amigo. Y ocurrió horas previas al Día del Amigo.

El hombre, celular en mano y con la cámara encendida, le recriminó a su esposa tamaña infidelidad.

En el video grabado se ve a la mujer y al amigo - amante en inmediaciones de un albergue transitorio en la zona del parque 9 de Julio de San Miguel de Tucumán, y se escucha al damnificado gritarle: “Te encontré entrando al hotel con mi amigo”.

Sorprendida, pero no demasiado preocupada, la mujer le recordó a su esposo “sus infidelidades pasadas” y lo amenazó con denunciarlo si no la dejaba volver a su casa, a lo que el hombre traicionado recoge el guante y le dice: “¿Yo te encontré entrando al hotel y me vas a denunciar a mí?”.

“Yo te encontré entrando con Antonio, con mi amigo. Esto también lo va a ver la Liliana (la pareja de Antonio, que en ningún momento se sacó el casco ni se bajó de la moto). Todos se van a enterar”, agrega el hombre.

“Andá con Antonio y viví toda tu vida con él. Que te vaya bien, ya está. Chau”, le gritó el hombre a su, posiblemente ya, ex esposa.

El damnificado decidió publicar el video en las redes sociales y miles de usuarios se rieron de la insólita situación.

“Antonio, el Icardi tucumano...”, publicó un hombre en Facebook.