Siete policías bajo sospecha por un crimen en Cutral Co

Siete efectivos policiales permanecen bajo sospecha en la investigación judicial por el asesinato de un joven ocurrido el domingo a la madrugada, a escasos metros del Cristo de Cutral Co, sobre la Ruta 22. La fiscalía aún no pudo individualizar al uniformado que efectuó el disparo mortal contra Luciano Millaín, porque no terminó la pericia a las armas secuestradas.

La investigación está en manos del fiscal del caso Gastón Liotard, quien trata de establecer las circunstancias en las que Millaín recibió un disparo en el pecho, con un proyectil calibre 9 milímetros.

El hecho ocurrió en el contexto de un presunto enfrentamiento entre dos bandas y la posterior intervención de siete efectivos policiales.

De acuerdo con la información con la que se cuenta hasta el momento, Millaín empuñaba un arma de fabricación casera –llamada tumbera-, con la que habría efectuado un disparo contra la partida policial que llegó alertada por vecinos, sobre los disparos que se escucharon previamente.

Liotard tomó intervención esa misma noche y ordenó el secuestro de las pistolas reglamentarias de los uniformados para proceder al cotejo balístico, con el propósito de determinar de qué arma partió el disparo.

En el lugar fueron secuestradas cinco pistolas, dos escopetas y la tumbera.

El fiscal, con la anuencia de las autoridades policiales de Cutral Co, determinó que la investigación quede en manos de personal de Criminalística de Neuquén capital.