Cayó un temible sicario que planeaba un "ataque soviético"

Marcelo "Nikito", de 26 años, es un temible sicario de la banda de "Chucky Monedita" de Rosario. El grupo de delincuentes planeaba un "ataque soviético" para vengar una balacera. Quedó detenido este martes. En octubre pasado fue baleado en una pierna y planeó junto a otro gatillero "un ataque soviético" en venganza mientras estaba internado.

Noticias Relacionadas Nuevo crimen mafioso en una sangrienta esquina de Rosario

La Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lo halló en en Grandoli al 3800, al sur de la ciudad, según consignó el medio local Rosario 3. "Nikito", será llevado a audiencia imputativa el próximo jueves por ejecutar balaceras y robos para la organización de barrio Tablada.

En la causa, que investiga el fiscal Pablo Socca de la unidad de balaceras del Ministerio Público de la Acusación, el gatillero mantiene fluidos diálogos con Jonatan Ribles, otro sicario de la banda. En las intervenciones telefónicas ventiladas en la audiencia contra la organización, hablan sobre "ir a robar juntos" y sobre el consumo de "merca".

El 24 de octubre del año pasado, fue baleado en una pierna, lo que motivó su internación y la colocación de clavos. El ataque provino de la banda de Lucas Smith, a través del cuñado de ese delincuente, quien habría jalado el gatillo. Asimismo, según consta en la imputación hecha a la organización en junio, estando internado con clavos en la pierna baleada, manda fotos de la herida al otro sicario y comienza a planear la venganza para el 26 de octubre mediante un "ataque soviético".

"Ya tenemos tres picos y la metra. Vamos a hacer cualquiera, amigo. Ahí ya rescaté otra grandota más y me prestaron una nueve más", le dice Ribles al ahora detenido sobre la planificación de la venganza, y éste responde: "Me llamó mi mujer. Me dijo que como me pegó a mí, también te va a pegar a vos, boludo. Porque nos re zarpamos, así que fijate. Si no, yo mañana me escapo del hospital, vamos los dos y le cagamos a tiros la casa. Hacemos cualquiera. Como vos quieras".