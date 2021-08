Los defensores intentaron ensuciar a la víctima

“Agustina nunca volvió a su casa porque Rebolledo la mató. Fue la última persona que la vio con vida”, aseguró en el alegato de apertura el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna. Sin embargo desde la defensa del único imputado Ezequiel Rebolledo, insistieron que la joven de 17 años de Catriel se quería matar y utilizaron fragmentos de un diario íntimo para sembrar dudas. Del mismo modo que el acusado declaró que está siendo víctima de una injusticia. De todas maneras, el momento de mayor emoción se vivió durante el relato de la mamá de la chica, que se quebró durante gran parte de su testimonio.

Como estaba previsto, esta mañana comenzó el juicio por la muerte de Agustina Atencio, la joven de 17 años hallada muerta en el río Colorado y por el cual está detenido Ezequiel Rebolledo, la última persona que la vio con vida, y acusado de femicidio. El debate es el primero que se hace en el Alto Valle de Río Negro con la participación de jurados populares.

El juez de Juicio, Marcelo Gómez le dio instrucciones a los 12 jurados sobre las pautas para ver, escuchar y analizar las declaraciones de los 56 testigos y peritos que serán interrogados durante el proceso. Durante los alegatos de apertura, cada una de las partes utilizó su exposición para sembrar su teoría del caso. Mientras la querella representada por el Ministerio Público y el abogado Marcelo Hertzriken Velasco hizo referencia a que fue el acusado la última persona en ver con vida a Agustina, que existió un golpe ante la negativa de querer tener relaciones sexuales con el acusado; en tanto que la defensa intentó plantear una teoría de un posible suicidio e incluso un accidente.

Con un look cambiado al que se lo conocía en Catriel para impresionar a los jurados, Rebolledo aceptó declarar y repitió que "estoy sufriendo una injusticia. Llevo un año y medio preso. Esto ha sido muy difícil para mí, de todo lo que me acusan, no es cierto”, y dio una versión de los hechos que coincide con el planteo de sus abogados. Precisamente estos, en sus alegatos de apertura utilizaron diversos fragmentos de un diario íntimo de la menor para poner en juicio su reputación, sabiendo también que la madre iba a declarar minutos después e iba a hacer referencia a que Agustina salió de su casa para ir a visitar a su novio, que no era Rebolledo, con el que se fue al río Colorado en moto.

El momento de mayor tensión y de profunda emoción fue cuando Lucía Candiano se quebró al recordar la última charla que tuvo por teléfono con su hija, quien estaba tratando de superar un momento de profunda angustia al enterarse que habían hecho publicas fotos intimas suyas. Precisamente hizo referencia a eso cuando la defensa le consultó sobre el estado de WhattsApp de la joven que que se quería morir.

"Agustina era una chica muy buena y obediente", recordó la madre y reconoció que "se le complicaba un poco en el colegio, le ponía mucho entusiasmo para seguir estudiando y trabajar". Y sobre la última charla, confirmó que compartió el mediodía "con nosotros y a la tarde me pidió permiso para ir a ver a su novio, Fabio Medina".

Con respecto a la relación con Rebolledo, la madre de la víctima señaló que lo conocía porque había sido novio de otra de sus hijas, con la cual había cortado la relación porque "era muy celoso". Hizo referencia a que Sabrina se había enojado con su hermana al enterarse que se escribía con él. Y que el día de la desaparición de Agustina le escribió para que la ayude a buscarla en su moto y el imputado puso excusas como "esta pinchada" y "no tengo nafta", pero no dijo nada que durante la tarde habían estado juntos en el río Colorado, donde incluso se habían cruzado al novio de la joven.

El juicio continuará hasta el viernes, cuando se escuchen los alegatos de cierre y el jurado popular deba dar su veredicto sobre la culpabilidad de Rebolledo.