Secuestraron una niña de 12 años y la liberaron una hora después

Una situación familiar compleja se vivió el miércoles de la semana pasada, cuando una nena salió a comprar y no regresó. La familia salió a buscarla desesperadamente por todo el barrio. El padre de la niña, Sergio Williams, explicó esta mañana que “mi hija salió a comprar un mapa y cuando vimos que pasaron 20 minutos y no volvía empezamos a preocuparnos. Enseguida averiguamos y nos dijeron los propietarios de los dos kioscos del barrio que nunca había ido”.

Agregó que “yo agarré mi camioneta y me fui a recorrer el barrio, pero no teníamos noticias. Algunos vecinos decían que la habían visto, pero no había demasiadas precisiones, mientras que unos chicos aseguraban que la vieron caminando hacia la Ruta Provincial N° 6. Llamamos a la policía, vino un móvil y solo recorrieron la cuadra, nada más. Recibimos muchísimo apoyo de todos los vecinos, menos de la policía. No hicieron nada”

Señaló que “cerca de las 9 de la noche me llamó una persona y me dijo que mi nena iba perdida por Evita y San Juan. Agarré mi camioneta y me recorrí toda la San Juan. Cuando llego a San Juan y Alsina me quedé sin batería en el celular y se me ocurrió ir a lo de mi mamá que vive en las 827 Viviendas para cargar el teléfono. A los 10 minutos un sobrinito mío entró y me dijo que mi nena venía caminando por la esquina. Salí corriendo y era ella. Venía con un golpe en la cabeza y en estado de shock”.

“Automáticamente se largó a llorar y me contó que dos sujetos la habían agarrado en una Trafic en Saavedra y Gavilán. Enseguida la llevé para la Comisaría 21° y trajeron un médico que la revisó. Afortunadamente, excepto un golpe en la cabeza y unos raspones en la rodilla no tenía más lesiones», destacó.

Williams agregó que “después me contó en detalle que cuando iba a comprar el mapa vio a dos sujetos que la miraban y eso le provocó miedo. Entonces dio la vuelta a la manzana. Cuando se agachó para atarse los cordones, sintió un golpe en la cabeza y que la subieron a una Trafic gris. Lo que recordó es que no tenía asientos atrás. Y que el hombre que conducía era gordo y tenía barba. Está re contra segura mi hija que es de la comunidad gitana”.

“Una vez adentro de la Trafic, mi hija sintió que se detuvieron y conversaron entre los hombres. Y finalmente la tiraron en inmediaciones de la Escuela Secundario Rionegrina 116 que está lindante a la canchita La Bombonera. Calculo que más o menos durante una hora la pasearon en la camioneta”, señaló.