Importante cantidad de bebidas en otra "clande" desmantelada

El sábado en la madrugada desmantelaron una fiesta con 130 personas en Cutral Co que se realizaba en una vivienda. En un operativo conjunto entre Policía de la Provincia y la Municipalidad de Cutral Co no solo se desbarató la juntada ilegal sino que además se secuestraron bebidas alcohólicas.

Personal de la Subsecretaría de Comercio y Bromatología del municipio de Cutral Co acudió esta madrugada acompañada de efectivos policiales ante la denuncia de vecinos por una fiesta clandestina en el barrio Nehuen Che. La misma era organizada en un domicilio particular y fue promocionada a través de la red social Instagram

En la zona de la vivienda había una importante cantidad de vehículos estacionados y en el lugar se contabilizaron mas de 130 personas. Allí se vendían también bebidas alcohólicas.

Inmediatamente se procedió al despeje del lugar por parte de la policía. La Municipalidad por su lado decomisó las bebidas y labró actas de infracción por realización de eventos no autorizados.