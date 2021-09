Esta vez, el acusado de femicidio fue declarado no culpable

Un jurado popular declaró el viernes no culpable a un hombre que llegó a juicio acusado de rociar con alcohol, prender fuego y provocar la muerte de su pareja, Yanina Dalma Miranda, en 2018 en el partido bonaerense de Escobar, por lo que un juez ordenó su inmediata libertad, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Juan Carlos Monjes (29), quien se encontraba acusado del femicidio de Miranda y había llegado detenido al juicio popular que presidió el juez Daniel Ropolo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 de Zárate-Campana.



Luego de más de cuatro horas de deliberación, el jurado popular resolvió declarar no culpable a Monjes, quien durante sus últimas palabras aseguró ser inocente. De los doce jurados, nueve votaron a favor de la inocencia del joven, mientras que los tres restantes por su culpabilidad.



Luego de conocerse el veredicto, se registraron incidentes entre manifestantes y la policía en la vía pública, añadieron las fuentes consultadas.



Al alegar durante la audiencia, el fiscal de ese distrito, Martín Zocca, había pedido que Monjes sea declarado culpable del femicidio de Miranda, luego de enumerar todas las pericias y resultados de diligencias que lo señalan como autor del delito de "homicidio doblemente agravado por la existencia de una relación de pareja y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género", que prevé como única pena la prisión perpetua.



Por su parte, el abogado que representa a la familia de la víctima, Cristian Rondinella, pidió lo mismo que la fiscalía, mientras que el defensor de Monjes, Manuel Alegre, solicitó al jurado que lo declare "no culpable".



El hecho ocurrió la madrugada de 26 de noviembre de 2018 en medio de una discusión de pareja en una casa de la calle Florentino Ameghino 168, de Escobar, en el norte del conurbano, a 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



En esas circunstancias, de acuerdo con la acusación, Yanina fue rociada con alcohol y prendida fuego, por lo que estuvo cinco días hospitalizada hasta que el 1 de diciembre de ese año murió por las gravísimas quemaduras sufridas.



Según la requisitoria de elevación a juicio, Monjes "había ejercido violencia hacia ella, dado que en anteriores oportunidades (Miranda) había sido golpeada por él durante la convivencia".



La investigación indicó que el acusado "volcó alcohol común, parte del contenido de la botella sobre el cuerpo de la víctima y, mediante el empleo de un encendedor de color celeste azulado generó fuego iniciando fuego directo".

Sin embargo, la mayoría del jurado consideró que no fue culpable de la muerte.