Femicidios: apuntan a un cambio de leyes

“Si las leyes no cambian, y la Justicia Penal no toma cartas en el asunto, el fuero de Familia no puede ordenar la detención del varón violento por más de 5 días”, consideró la subsecretaria municipal de las Mujeres, Alejandra Oherens, al referirse a los casos de violencia de género y al tercer lugar que ocupa la provincia de Neuquén en el ranking de femicidios.

Oherens, en diálogo con 24/7 Noticias, señaló que “durante mucho tiempo, en Neuquén capital hubo ausencia del estado para con las mujeres, sobre todo en materia de violencia de género”, y recordó que la subsecretaría a su cargo fue creada hace un año y medio.

Luego informó que en la ciudad de Neuquén “hay 17 mujeres en código A”, lo que significa que “están en riesgo de ser víctima de un femicidio”.

“Hemos presentado proyectos de ley en la legislatura y de ordenanza en el deliberante para que las leyes sean las que cambien. Podemos crear programas y refugios, pero si las leyes no cambian y la Justicia Penal no toma cartas en el asunto, el fuero de Familia no puede detener a un varón violento por más de cinco días”, aseguró.

También dijo que “el varón violento no es sacado inmediatamente del hogar luego que se corrobore que cometió un episodio de violencia. Es el hombre el que se queda en la casa y la mujer la que se tiene que ir, y queda en situación de calle. Y ni hablar de todos esos niños y niñas que han perdido a su mamá”.

Las declaraciones de Alejandra Oherens:

"Las cifras no bajan"

Desde la organización feminista Mumala (Mujeres por la Matria Latinoamricana), dijeron ver con preocupación las cifras de femicidios cometidos en el país en lo que va del año. Oficialmente se informó que en el país ocurrieron 132 asesinatos de mujeres vinculados a la cuestión de género, lo que significa un femicidio cada 26 horas.

Así lo señaló a 24/7 Noticias Ailín Aroca, referente de Mumala, quien expresó su preocupación porque "los números no bajan y siempre van en aumento".

En se contexto destacó que Neuquén ocupa el tercer escalón en el ranking de femicidios del país.

La nota completa acá: