Encapuchados detuvieron un micro en Villa Mascardi

Durante la tarde de este sábado, un grupo de personas encapuchadas detuvo a un colectivo en la ruta 40 que transportaba turistas en la zona de Villa Mascardi, en Bariloche.

La Unidad policial N°42 confirmó que los hechos sucedieron a las 17:30 cuando el micro circulaba desde El Bolsón hacia Bariloche. Una de las trabajadoras de le empresa, Margarita Stuke relató a El Cordillerano que “nos pararon cinco mapuches encapuchados con un cartel y nos dijeron si podían mostrárselo a la gente para concientizar. El cartel tenía escrita la consigna "No tirar basura, no hacer ruido, no cortar árboles”.

Agregó que “mientras uno hablaba con el chofer por la ventana, otro mostraba el cartel y en ese momento pintaron el micro con “No a la megaminería”. Después unos colegas que venían atrás nos avisaron que estaba pintado. Una pasajera les sacó fotos y uno de los mapuches está con la gomera preparada para atacar si no frenábamos".