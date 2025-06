Campo Grande se quedó sin Correo Argentino: “ni con el edificio cedido logramos sostener el servicio”

El intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, confirmó el cierre definitivo de la sucursal del Correo Argentino en Villa Manzano, una decisión que según explicó fue comunicada informalmente por el personal de la oficina, sin notificación oficial previa. “Nos avisó la gente del correo, no tuvimos comunicación institucional. Después me comuniqué con el gerente regional y me dijo que la sucursal tiene saldo negativo, por eso se la llevan”, expresó el jefe comunal.

La medida implica que el servicio postal tradicional será reemplazado por un “punto correo” en un comercio local, donde en el futuro se podrán realizar algunos trámites postales. Sin embargo, Hernández lamentó que esta alternativa no compensa la pérdida de un espacio que cumplía un rol clave en la comunidad: “Campo Grande se queda sin correo, y eso duele”.

El intendente recordó que ya durante el gobierno de Mauricio Macri hubo intentos de cerrar la oficina por razones económicas. En ese momento, la municipalidad acondicionó y cedió el edificio en comodato, haciéndose cargo de todos los servicios —agua, luz, gas— para evitar el cierre. Yo ofrecí renovar el comodato, no se pagaba alquiler ni un solo peso en servicios. Todo lo absorbía el municipio. Pero ni siquiera eso alcanzó y la cerraron". Nos duele profundamente porque sabemos lo que representa este cierre: pérdida de un servicio indispensable, incomodidad para los adultos mayores, dificultades para trabajadores, para emprendedores, para quienes necesitan cobrar o enviar documentación. En países del primer mundo, los servicios postales se mantienen y se fortalecen por su importancia logística y territorial. Acá, en cambio, cierran por un simple argumento: el saldo es negativo. Esa fue la única razón”, concluyó.

La decisión afecta directamente a los vecinos de Villa Manzano, Sargento Vidal, San Isidro y El Labrador, quienes ahora deberán trasladarse a Cinco Saltos para realizar trámites postales, enviar encomiendas o recibir documentación oficial.