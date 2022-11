Pagó una fianza y quedó libre el conductor de TV

Después de 10 horas de permanecer detenido a disposición de la Justicia, el reconocido periodista y conductor de la canal de televisión de la provincia de Río Negro, quedó en libertad. Claro que para eso el abogado defensor que lo representó debió arreglar una caución y una serie de normas de conducta, propias de un proceso judicial que recién comienza.

Cerca de las 6 de la mañana, con la presencia del Juez, José Martínez Vivot, que garantizó el procedimiento, la Policía de Río Negro ingresó de forma intempestiva al departamento 4 del primer piso del complejo de calle Tres Arroyos al 1600 de Roca. Allí encontraron al conductor durmiendo, le dieron tiempo para que se vista y luego lo sacaron de la propiedad esposado y con una capucha en la cabeza.

Los trabajos dentro del departamento duraron hasta casi las 10 de la mañana, donde el personal del Gabinete de Criminalística que levantó rastros y personal especializado en delitos informáticos, que analizó la conexión a internet. También se secuestraron diferentes dispositivos y computadoras, que deberán ser sometidos a distintas pericias.

El conductor de TV de Canal 10 fue llevado a la Ciudad Judicial de Roca, donde fue asistido por el abogado Marcelo Hertzriken Velazco, quien luego de 10 horas logró que su cliente recupere la libertad tras conocer la causa a la que se encuentra vinculado. Claro que seguirá sometido al debido proceso, pero podrá hacerlo en libertad mientras así lo considere la Justicia y no viole ninguna de las restricciones que le fijaron, como la prohibición de salir del país, fijar domicilio en la ciudad y demás normas de conducta comunes en cualquier causa penal.

De acuerdo con lo que se pudo saber, el comunicador queda ligado a la investigación surgida a raíz de un alerta originado por una organización internacional que combate y previene el abuso infantil. La denuncia internacional llegó a una unidad fiscal especializada que funciona en Buenos Aires y desde allí se emite un exhorto para que intervenga el juez de turno de la jurisdicción donde pertenece la dirección IP de la conexión a internet involucrada en el tráfico y difusión de material pornográfico infantil, ahora denominado como abuso infantil.

El abogado defensor confió que su cliente "no tiene ninguna vinculación con una causa relacionada con tal delito y explicó que ninguna de las conductas especificadas en el Código Penal fueron cometida por él, con lo cual ignoramos el por qué de la desproporción del procedimiento".

"Más aún detienen sin tener elementos para formular cargos, es realmente poco serio", expresó Hertzriken Velazco, quien aseguró "quieren convertir a un periodista de un colectivo vulnerable en el Capitán Dreyfus, ¿después quien va a pedirle disculpas?".

Y apuntó contra la fiscal Belén Calarco: "no tenía los elementos suficientes para formularle cargos” porque el conductor no produjo ni distribuyó material de abuso infantil, sino que "navegaba en sitios para adultos. Además explicó que visitar páginas web con contenido pornográfico "no implica un delito penado por el artículo 128 del Código Penal. Una cosa es quien filma y quien distribuye, pero otra cosa es navegar, que implica una cuestión privada, que muchas personas hacen y no son acusadas".

El artículo en cuestión del Código Penal establece que sancionará con prisión de un mes a tres años al que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.