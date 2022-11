Crimen en Senillosa: "A mi hermano lo desvalijó tres veces Sepúlveda"

Esta mañana Rodolfo López Boudet habló con AM550 en defensa de su hermano, quien hace pocas horas ya cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica luego de ser acusado de matar al joven Juan Guillermo Sepúlveda en la localidad neuquina de Senillosa.

"No sabemos que es lo que pasó y preferimos no saberlo. Salimos a defender a mi hermano porque la fiscalía estaba segura de que había sido el quién lo asesinó, con hipótesis que no se pueden mantener. Cuando pasó todo, nosotros dijimos 'acá hay algo raro', porque desde un comienzo se manejó mal la familia y la policía de Senillosa", afirmó Rodolfo López Boudet.

"A mi hermano lo desvalijaron cinco veces y las tres últimas fue Sepúlveda. Lo dijeron los familiares y amigos, a quienes llamó varias veces para que lo acompañen a robar a la casa de mi hermano. No estoy inventando nada. Fueron las cosas que pasaron", detalló Rodolfo.

Alfredo Martín López Boudet (44) fue beneficiado con una prisión domiciliaria. Este martes los jueces resolvieron revocar la prisión preventiva y otorgarle a López la posibilidad de estar en su domicilio con controles policiales aleatorios y la prohibición de cualquier contacto con testigos del caso. La acusación detalla que López Boudet estaba esperando a Juan Guillermo Sepúlveda que entre a robar a su casa y lo persiguió hasta efectuarle dos disparos con una carabina calibre 22 Magnum. Luego, el cadáver del joven de 25 años fue hallado sin vida en un canal de riego de una chacra de Senillosa.

"Todo Senillosa sabía que esta familia (Sepúlveda) se dedicaba a esto y la policía se encargaba de liberar la zona. No hay forma de llevarse una heladera al hombro, hay más gente que participaba de estos robos", agregó Rodolfo López Boudet.

Fuente: AM550