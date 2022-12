Encontraron golpeada y en shock a Gabriela Parra

Gabriela Parra, la joven de quien nada se sabía desde el lunes al mediodía, fue encontrada esta tarde.

Fuentes policiales confirmaron que la joven "apareció", y que "se está trabajando en ello", pero no brindaron información acerca de si apareció por sus propios medios o fue encontrada.

A través de redes sociales, se informó que Gabriela "está muy golpeada y con ataques de nervios", y esta tarde estaba siendo asistida por médicos en el hospital Heller

Gabriela Parra, este lunes al mediodía fue a un chequeo médico a la salita del barrio Almafuerte de la ciudad de Neuquén, salió de allí y desde ese momento no supo nada de su paradero. Su familia apuntó directamente a su ex pareja. "Tememos ya hace tiempo que su ex pareja la persigue y la amenaza, a pesar de las restricciones de acercamiento que le impuso la Justicia", sostuvo su cuñada.

