Para los investigadores las pruebas apuntan al petrolero

La defensa de Pablo Parra, el petrolero de 37 años que se había obsesionado con su vecina Agustina Fernández de sólo19, y único imputado por su femicidio, pone en duda el trozo de tela con su ADN que la fiscalía presentó como prueba fundamental para acusarlo y lograr un quiebre en la causa que se investigó durante muchos meses como muerte en ocación de robo. Pero el perito Eduardo Prueger, que trabaja desde hace casi seis meses en el caso, explicó que esta es una de las varias que tienen en su contra.

El perito que llegó al expediente a través del grupo de abogados contratados por la familia de la joven pampeana estudiante de Medicina de la Universidad del Comahue, dejó en claro que aún falta mucho para poder dar por terminado el caso, ya que "es un camino largo por lo que falta, el proceso judicial y conseguir una condena". Y reconoció "tuvimos un importante avance, tenemos el imputado que estamos convencido que es el autor".

El reconocido perito especialistas en crímenes se sumó a la investigación 15 días después del hecho, ocurrido el 2 de julio de este año en el departamento de la planta baja del complejo de Confluencia al 1300 del barrio Sillón Encantado de Cipolletti, alquilado por Pablo Parra, un técnico en seguridad e higiene que desde hace 9 años trabaja en una empresa de servicios petroleros, con un muy buen pasar económico.

"Me reuní en la fiscalía y comencé a solicitar los elementos que había, los informes médicos de Agustina y fotografías presentadas por el Gabinete de Criminalística. Ahí hice un primer análisis y recién fui a la escena", detalló el perito particular que además expuso las dudas que le surgían desde el primer día que eran muchas con respecto a la mecánica del hecho: "Colaboramos en la interpretación del caso. La lesión de la mano izquierda es un apretón de la puerta y también los golpes contra el sillón. Si bien había dudas, los peritos oficiales coincidieron conmigo", remarcó.

"A medida que pasaban los días se sumaron otras pruebas y otros elementos para analizar, como las cámaras de los comercios a donde fue y tuve que viajar a Viedma para participar en el análisis de la calza de Agustina donde aparecieron elementos de interés que sirven para señalar a Parra", expuso en una entrevista que brindó en Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias.

Aunque Prueger destaca la labor de los investigadores, también señaló que "el escenario era de dos hipótesis, la de robo que instaló Parra era la más fuerte por parte de la fiscalía. Pero tampoco se abandonó la otra hipótesis. No podía trabajar una hipótesis de robo sin antes estudiar lo otro y no descartar a Parra, a quien no se podía descartar desde el comienzo".

Con el análisis "comenzó a tomar fuerza la hipótesis del femicidio", aseguró, mientras que también explicó que son varias las pruebas que lo ubican en el lugar: "No sólo porque era el domicilio donde vivía, que era lógico que iban a parecer. Hay indicios que están vinculados con la mecánica del hecho, por donde ingresó. Que aparezca un ADN en una tela que está enganchada a un alambre por donde saltó la persona que cometió el crimen para robar, lo ubica a él haciendo ese movimiento. Después hay otros que fueron expuestos por el fiscal y que prefiero no desarrollar demasiado".

En el departamento no habían elementos que indiquen la presencia de otras personas. Forma parte de las tareas desarrolladas por los peritos. En aquellos lugares claves por donde ingresó este supuesto ladrón, en realidad había indicios de Parra, pisadas de zapatillas de Parra que eran compatible con escalamiento, más la presencia de la tela en el alambrado que estaba tirado en la casa del vecino. ¿Qué hace ADN de Parra del otro lado del paredón?

La defensa de Parra expuso que el trozo de tela tiene ADN de Parra pero también de una policía que participó de las pericias realizadas por Criminalística, por lo que pone en duda el hallazgo y el secuestro. Aunque no lo afirmó, el abogado Juan Manuel Coto dejó traslucir que la podrían haber plantado y por allí seguramente trazará la estrategia para intentar liberar al petrolero.

Prueger fue categórico en esto: "Nosotros ya sabíamos, forma parte de los errores de procedimiento. Pero eso no descarta ni devalúa la presencia del ADN de Parra, son células epiteliales. Nosotros perdemos entre 30 mil y 40 mil por minuto, por año casi 1,5 kilos y es muy fácil transferir a cualquier superficie, por eso usamos protección. Con los guantes puestos existe la posibilidad que transfiera algunas células. Esto no devalúa la prueba, hay ADN en el alambre".

Si bien el fiscal Martín Pezzetta mostró gran parte de las pruebas en la audiencia de formulación de cargos, desarrollada hace casi una semana, Prueger tomó recaudos a la hora de brindar más detalles: "Sangre apareció en la escena primaria, pero intento no desarrollar mucho la mecánica, si bien fue expuesta por el fiscal, hay detalles que tienen que ver con el ataque, pero no es necesario que se difunda tanto, por respeto a la víctima".

Luego de su detención en el nuevo departamento que alquilaba, la jueza Agustina Bagniole ordenó la prisión preventiva de Parra ante el riesgo de fuga y de interferir en la investigación, que durará seis meses más para luego el expediente ser elevado a juicio, que por la característica del delito, femicidio con alevosía, y por estar estipulada la pena máxima del Código Penal, se realizará con la participación de jurados populares.