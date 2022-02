Ex Secretario de Seguridad y ex Jefe de Policía, detenidos

La risa burlona de Víctor Ángel Cufre durante el juicio desarrollado en 2018 aún permanece en el recuerdo de quienes presenciaron el histórico debate. La ex Cámara del Crimen lo encontró culpable de los delitos de homicidio culposo, lesiones graves culposas e incumplimiento de funcionario público y lo condenó a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para ejercer cargo público. También deberá pagar por los mismos delitos el ex Jefe de Policía Jorge Villanova y el ex Jefe de Regional III Argentino Hermosa.

El gesto socarrón habitual de Cufré se borró repentinamente, cuando anoche, cerca de las 21 fue detenido en su casa del barrio Policial de Roca. Al lugar llegó una camioneta de la delegación Roca de la fuerza y el ex secretario de Seguridad y ex Jefe de Policía durante la última gestión radical en la provincia, no puso resistencia. Casi al mismo tiempo en Bariloche, también fue detenido por la Federal, Villanova.

Ambos permanecerán por disposición de la Justicia de Bariloche en los calabozos de la fuerza hasta que se fije un destino. Debería ser en alguna cárcel de la provincia, pero teniendo en cuenta los altos rangos que ocupaban en la fuerza policial, es muy probable que no vayan a una penitenciaría por una cuestión de seguridad y se disponga que cumplan la pena en alguna comisaría. Pero por la forma de actuar de la Justicia, no confía en que los ex camaradas de Cufré y Villanova les hagan cumplir como presos los 4 años a los que fueron condenados.

La orden de detención se libró luego de que la Corte Suprema no admitiera un recurso de queja elevado por la defensa de Cufré, Villanova y Hermosa. Entonces, la condena de primera instancia, ratificada por el STJ de río Negro en 2019, quedó firme. Sin más posibilidades de apelación, los condenados deberán comenzar a cumplirla.

Los jefes policiales fueron responsables de ser quienes dejaron a sus subalternos en libertad de acción y ellos provocaron una verdadera cacería humana contra un multitudinario grupo de jóvenes que manifestaban frente a la Comisaría 28° del Alto de Bariloche por el abuso policial y una nueva muerte, la de Diego Bonefoi.

En la represión, de la que no participaron Cufré ni Villanova, que se fugaron a El Bolsón, desde donde decían dirigir cada accionar de la Policía, los uniformados cargaron balas de plomo y mataron a dos jóvenes: Sergio Cárdenas, de 29 años y Nicolás Carrasco, de 16. Todo durante la poblada que se inició el 17 de junio de 2010 y continuó durante varios días, con barricadas en los distintos barrios populares de la ciudad, manifestaciones y disturbios frente al Centro Cívico, en plena temporada invernal.

Se comprobó que dos grupos policiales ingresaron a la calle Oses, uno desde la esquina con Onelli y el otro desde Elordi. A mitad de cuadra quedaron encerrados varios manifestantes que continuaban arrojando piedras. Desde ambas esquinas comenzaron con los disparos, muchos de ellos con balas de plomo. Uno de esos proyectiles dio en Carrasco. A apenas una cuadra de distancia, por el rebote de un proyectil que ingresó en su pecho, murió Cárdenas.

En el mismo fallo fueron condenados los policías Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por el delito de homicidio en riña, agravado por el uso de arma de fuego, como responsables de la muerte de Cárdenas.