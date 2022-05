Taxi chocó a una moto y quedó colgando del puente: un muerto

La ciudad de Córdoba aún no sale de la conmoción luego del el trágico accidente en el puente Sargento Cabral. Juan Tobares de 18 años, uno de los motociclistas involucrados, falleció en las últimas horas.

Miguel Tobares, su padre, en Arriba Córdoba, medio local, se quebró en llanto y expresó su enorme dolor. El accidente ocurrió en la madrugada del pasado martes en el barrio San Vicente, luego de que un taxista chocara a una moto, y este terminara colgando de un puente ubicado en la Costanera.

Miguel aseguró que no le interesa hacer ninguna denuncia. “Yo no quiero molestar a nadie, solo quiero que me entreguen a mi hijo para poder sepultarlo y que me pidan disculpas”, sostuvo. “Arrastraron a mi hijo, voló como un perro y nadie vino a pedirme perdón. Solo yo, mi esposa y mi padre hemos estado atrás de mi hijo y de la prensa”, sostuvo el hombre, quién luego reclamó que aún no les entregaron las pertenencias de su hijo (el celular y el casco).

La víctima había sido diagnosticada con un traumatismo de cráneo severo y permaneció internado en terapia intensiva en el Hospital de Urgencias. Pasado el mediodía de este miércoles, sus familiares y fuentes policiales confirmaron a ElDoce.tv su fallecimiento.

LA MADRUGADA TRÁGICA

Juan, iba como acompañante en la moto junto a su primo, Braian Pérez, ambos se dirigían hacia su trabajo, y a la altura de Sargento Cabral y Costanera Sur, chocaron contra un Renault Logan abocado al servicio de taxi. Braian estuvo internado, pero fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro. Sufrió un corte de ocho puntos de sutura en uno de sus glúteos.