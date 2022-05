Denunció un falso abuso para reconquistar al ex: quedó detenida

Una mujer de 27 años se acercó en las últimas horas a la comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad bonaerense de San Justo para denunciar que había sido abusada sexualmente en plena vía pública. El testimonio resultó no ser verdadero, y además fue realizado con fines específicos: la presunta víctima buscaba, con la falsa denuncia, reconciliarse con su pareja, con quien se había peleado ese mismo día más temprano. Decidió inventar la dramática situación para que se compadeciera de ella y accediera a retomar la relación.

Para desgracia de la enamorada no correspondida, el embuste se descubrió en tiempo récord. Apenas los investigadores revisaron los videos registrados por distintas cámaras de seguridad de la zona y tomaron los primeros testimonios quedó en evidencia que no había existido ningún abuso.

No solo no consiguió la compasión de su exnovio ni que volviera con ella, sino que además la mujer fue arrestada por su conducta, ya que violó el artículo N° 245 del Código Penal. Este punto es el que hace referencia a la realización de denuncias penales que no sean verdaderas.

Según el artículo 245 del Código Penal se impondrá prisión de dos meses a un año o una multa de hasta 12.500 pesos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.