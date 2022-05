Ataron a una mujer de 80 años para robarle 10 mil pesos

Aprovechando que ya la helada se había levantado y el sol apenas calentaba un poco más, la mujer salió de la casa para hacer algunas tareas diarias, típicas de la chacra. Pero dos delincuentes la estaban esperando en el patio y la obligaron a ingresar por la fuerza. La amenazaron, la ataron a una silla y le robaron los pocos pesos que tenía de su jubilación, además de un viejo teléfono celular.

El asalto sucedió en la chacra 134 de Godoy, a unos 400 metros de la ruta 22, cerca de las 12.30 cuando la mujer de 80 años se encontraba sola en su casa y fue abordada por dos ladrones con la cara encapuchada que llegaron con las intenciones de apropiarse del dinero que debía tener dentro de la casa. Una vez que redujeron a la víctima, a quien amenazaron y ataron con fuerza a una de las sillas del comedor, revolvieron todas las dependencias para tratar de dar con algunos elementos de valor.

Luego de varios minutos, y sin hallar más de unos 10 mil pesos que le quedaban a la anciana de su jubilación, le arrebataron un viejo celular Samsung J7 y huyeron rápidamente de la chacra sin dejar rastros.

La Policía de la Subcomisaría 65° de Godoy fue alertada por un trabajador rural, quien alcanzó a ver como dos hombres salían corriendo de la chacra y se preocupó por la mujer. Al llegar a la vivienda escuchó los gritos de la víctima pidiendo auxilio. La mujer fue rescatada y debió ser asistida por una ambulancia que debió atenderla por el estado de shock en el que se encontraba. De todas maneras ya se encuentra fuera de peligro.

Aunque trabajó en el lugar el Gabinete de Criminalística, no encontraron mayores rastros dentro de la vivienda, ya que se percataron de cubrir sus manos con guantes para no dejar huellas en la vivienda. Tampoco pudo aportar datos la mujer, ya que los delincuentes tenían las caras cubiertas para no ser descubiertos.