Encontraron en Viedma a un abusador de La Angostura

Walter Daniel Cerda fue acusado por atacar a una mujer, a la que seleccionó en la puerta de un boliche de Villa La Angostura y luego intentó abusarla sexualmente. No quedó detenido porque la Justicia neuquina decidió fijarle pautas de conducta mientras se desarrollaba la investigación, sin embargo poco tiempo después de la formulación de cargos desapareció de la ciudad. Hace una semana y pese a brindar una identidad falsa, no pudo escapar de la Policía de Río Negro que lo detuvo en Viedma y ya lo deportó a Neuquén.

El hecho por el que se lo buscaba a Cerda sucedió el pasado 1 de mayo en la puerta de un boliche de Villa La Angostura. De acuerdo con la acusación fiscal para formularle cargos, el representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que era una persona peligrosa y que eligió a su víctima para luego cazarla e intentar violarla.

El abogado de la víctima, Cristian Hugo Pettorosso, reconoció ante medios locales que se trata de un hombre "sumamente peligroso, por su perfil toxicómano y agresivo". En la acusación quedó claro que golpeó a la mujer en la cara hasta que cayó al piso y luego se tiró encima y comenzó a forcejear para desprenderle el pantalón. Además con una mano le tapaba la boca para evitar que grite y que alguien se acerque a socorrerla.

También se describió que el acusado "hizo una selección previa de su víctima a la salida del boliche como si fuera una cacería, y eligió a la mujer que consideró presa fácil, dada su contextura física, en comparación al robusto porte del atacante, y el tipo de calzado que llevaba puesto la mujer, el cual resultaba notorio que no podría correr de forma ágil para escapar".

Aunque el abogado particular le solicitó al juez de Garantías, Maximiliano Bagnat que ordene la prisión preventiva por el riesgo de fuga, sólo le impuso pautas de conducta como la prohibición de tener cualquier tipo de contacto con la víctima y los testigos; prohibición de ingresar y deambular por el Barrio Las Piedritas; y prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima. Además, se pautó que al no tener domicilio fijo, el hombre deberá presentarse 3 veces por semana en la comisaría, pero no cumplió.

.Luego de varios días prófugo, el domingo pasado policías de la capital rionegrina pararon en un operativo de rutina a un hombre y este no pudo brindar mucha información sobre su presencia allí. Aseguró que había llegado hace poco porque debía reconocer a su hija. Sin embargo y pese a dar una identidad falsa, las huellas digitales indicaron que se trataba de Cerda un hombre con pedido de captura vigente de la Comisaría 28° de Villa La Angostura.

Luego de realizar todos los trámites judiciales correspondientes y formalizar el pedido de extradición por parte del juez Bagnat, el sábado pasado, el hombre de 32 años fue entregado a la Policía neuquina. Ayer, se realizó una nueva audiencia en la que el magistrado ordenó la prisión preventiva por tres meses.