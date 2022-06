Fue por droga, le vendieron jabón en polvo y le pegaron un tiro

De no creer pero real lo acontecido en la tarde de este miércoles en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Un hombre fue a comprar cocaína a una vivienda, le vendieron jabón en polvo y antes de irse le pegaron un tiro.

Según informó Radio Canal, todo comenzó cuando agentes de la policía, mientras patrullaban la zona advirtieron a un hombre desorientado. Se acercaron e intentaron dialogar con él, sin embargo se resistió y los efectivos continuaron su recorrido.

A las pocas cuadras, finalmente lo detuvieron, vieron que estaba herido, y lo interrogaron acerca de sus lesiones y el estado de exaltación en el que se encontraba. "El hombre manifestó estar sumamente violento ya que se habría dirigido a la casa de un vecino, con la intención de comprar droga, y este le habría vendido jabón en polvo", informó una fuente judicial.

Allí notaron que una de sus piernas sangraba: "No me vendieron mi droga, y me además me dispararon", fue lo que dijo enojado y adolorido el hombre. Una ambulancia se acercó al lugar y fue trasladado al hospital local.

Horas más tarde allanaron el domicilio dónde había adquirido "la droga". Dos jóvenes quedaron demorados.