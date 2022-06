Millonario golpe en la casa de un empresario frutícola

Era cerca del mediodía, la mujer de 70 años esperaba la llegada de su esposo para almorzar juntos. En ese momento sonó el timbre de la casa, al mirar hacia afuera había varias personas con mamelucos, por lo que pensó que se trataba de personas relacionadas a la actividad frutícola familiar, por lo que abrió la puerta y allí comenzó el padecimiento.

Apenas la mujer abrió la puerta, los sujetos la abordaron rápidamente, se metieron a la vivienda y empezaron a exigirle dinero en efectivo. En un primer momento la víctima se negó, pero ante las amenazas tuvo que revelar el lugar donde estaba la plata destinada para el pago de algunas tareas culturales que se realizan en una de las chacras de la familia.

No conformes con esos varios millones de pesos que estaban al alcance, le reclamaron varias veces que entregue los dólares que tenía guardados. Finalmente y tras varios minutos de sometimiento, la mujer los guió hasta el lugar donde atesoraba los ahorros, que precisamente eran en billetes verdes y también había una buena cantidad de euros.

De acuerdo a la información extraoficial recolectada en el lugar, si bien el hecho fue violento, la víctima no fue golpeada, pero la casa quedó destruida por dentro. Los cinco hombres que ingresaron revisaron cada rincón.

Por otra parte, no trascendió las características físicas de los asaltantes, como tampoco si estaban armados. Los investigadores no pudieron determinar la cantidad de dinero robado, por el estado de nerviosismo en el que se encontraba la mujer, no ahondaron en ese detalle y se esperan una ampliación de la denuncia para conocer el monto, pero se calcula que el golpe fue millonario.

El hecho sucedió poco después del mediodía en una vivienda de Maipú a muy pocos metros del paseo del canalito, en pleno centro de Roca. El empresario en cuestión es de apellido Giardina, uno de los propietarios de la empresa frutícola familiar denominada Frutas Río Manso.

Se desconoce si los delincuentes contaban con el dato de que dentro de la vivienda estaba el dinero destinado para el pago de algunas tareas que se desarrollaban en las chacras o fueron por los ahorros familiares y se encontraron con esa cantidad de plata. Se supone que además de los ladrones que ingresaron al domicilio, en el exterior esperaba una cuarta persona en un auto, que permitió que escaparan con rapidez del lugar.

Los investigadores trabajaban durante el transcurso de la siesta en la búsqueda de datos que permitiera tener alguna pista sobre la identidad de los delincuentes.

Ante la ausencia de cámaras de seguridad del sistema 911 Emergencias, intentaban contar con el aporte de las grabaciones de algunas de las casas linderas para tratar de señalar algún movimiento sospechoso, pero los intentos fueron en vano porque los vecinos no tienen ese tipo de dispositivos.