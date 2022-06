Se supo quién era la mujer que apareció flotando en el río

El pasado miércoles fue hallado el cadáver de una mujer, flotando boca abajo en las frías aguas del Río de la Plata, en la Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires, y en las últimas horas se pudo determinar su identidad y algunos pormenores de su historia.

Según informaron los investigadores, se trataba de una mujer de 52 años que sufría trastornos mentales pero que desde hacía tres años no tomaba la medicación que le habían prescripto para su enfermedad.

La denuncia por averiguación de paradero de la mujer había sido presentada por su familia en la Comuna 6 algunas horas antes de que encontraran el cuerpo a la altura del cruce de la avenida Intendente Hernán Girart y Azucena Villaflor, en el barrio porteño de Puerto Madero.

“Me voy al río y me mato”, fue la última frase que pronunció la víctima antes de salir de su casa, tras mantener una discusión con su madre, contó la propia mujer en su declaración ante la policía. No obstante, señaló también que no era la primera vez les hacía una advertencia como esa y, por esa razón, no le dieron mayor importancia tampoco a esta.

A su vez, el relato de una testigo que aseguró haber visto nadar a la mujer en el río alimentó la hipótesis de que llegó hasta ese lugar por sus propios medios y que no fue víctima de una muerte violenta.

Si bien todavía resta conocer el resultado de la autopsia para confirmar que se trató de un suicidio el caso, a cargo del fiscal Pablo Recchini de la Fiscalía Criminal y Correccional N°1, ya estaría casi cerrado.