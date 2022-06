Nuevo ataque del delivery que manosea mujeres

Ya son una decena y se multiplican los testimonios de mujeres agredidas en la vía pública por un joven motociclista de una empresa de pedidos. Y no sólo coinciden en la modalidad de abordaje y abuso, sino también en el sector de la ciudad: el barrio Santa Genoveva de Neuquén.

Este jueves, en plena tarde, una mujer fue agredida y manoseada por esta persona, según denunció en una red social. Lla usuaria “Miloja” de la red Twitter denunció que un joven de la empresa de mandados “Pedidos Ya” la manoseó en plena vía pública.

“Mujeres por favor tengan cuidado!! Un tipo en moto de Pedidos Ya, en barrio Santa Genoveva, frenó la moto atrás mío, mientras iba caminando a dar clases y con su absoluta tranquilidad me tocó TODA. Me pasó recién, a las 15 horas”, señaló en la red social. Y agregó “lamentablemente esto es ser mujer”.

Este testimonio, similar al que brindaron tres mujeres en el noticiero de AM 550 y 24/7 Noticias, se suma también a otros que provienen de estudiantes del Instituto de Formación Docente 6, ubicado en el mencionado barrio capitalino.

Otro tanto se registró en la primera semana de mayo, cuando Natalia San Martín señaló a Mejor Informado que “a las 19.45, salgo de mi casa para ir a entrenar y a encontrarme con una compañera en calle Chocón y Comahue, cruzo calle Minas, y voy caminando como quien va para el centro y ahí observo que viene una moto de frente. Estaciona en la cuadra y ahí hace como ``si estuviera buscando una dirección´´, cuando yo lo pasó, se sube arranca la moto, dobla en “u”, y ahí sentí su mano, porque realmente fue con fuerza, sentí que me ´´levantó´´, no fue un toquecito y mientras se iba me miraba, llegó a la esquina aceleró y se fue", sostuvo.

Ruth Pérez fue otro de los testimonios que se conoció en las plataformas de Prima Multimedios: relató que salió del gimnasio en el barrio Santa Genoveva alrededor de las 21.30, se dirigía a su casa caminando y “detrás apareció una moto conducida por un hombre que se me acercó y me apretó la cola, grité pero no pude ver la cara del agresor porque llevaba un casco rojo”.

En las inmediaciones de Peñaloza y San Martín, Joi Gauna sufrió un acoso similar cuando caminaba por la calle y se le acercó una moto con las mismas características que los testimonios anteriores y la manoseó. “Lo único que pude hacer en ese momento fue gritar y comenzar a tirar piedras”, indicó.

A las voces hechas públicas por parte de las víctimas, se suman otras tantas de quienes han preferido no hacer la denuncia tanto en sede policial como a través de los medios de comunicación o las redes sociales.