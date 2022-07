Una nueva denuncia para un policía violento amigo del poder

Cristian Vera es subcomisario de la Policía de Río Negro, hijo de un comisario retirado que supo ser funcionario de Carlos Soria en la municipalidad de Roca, quien en la actualidad esta en pareja con la ex diputada de Juntos Somos Río Negro, Tania Lastra, actual interventora de la Liga Confluencia de fútbol. Este repaso de su árbol genealógico no está demás, porque sería la razón fundamental por lo cual la Jefatura lo ampara y la Justicia no actúa con el máximo de rigor que sus constantes excesos merece. En enero de este año fue denunciado por un hombre, a quien le rompieron una pierna y le provocaron una fractura en la cara por negarse a firmar un acta de detención. Ahora, una subordinada de la Subcomisaría 66 de Mainqué lo denunció por violencia de género.

Tras la denuncia de un joven, quien fue demorado por estar borracho y cargoso afuera de un boliche durante los festejos de Año Nuevo, y que en el calabozo de la Comisaría 3° de Roca fue brutalmente golpeado por uno de los jefes de la unidad, la Jefatura dispuso que Vera debía ser trasladado para descomprimir la situación. Mientas la Justicia investigaba lo sucedido, el hijo del ex comisario e hijastro de la ex diputada del partido de gobierno de Río Negro fue trasladado a Mainqué, localidad ubicada a unos 25 kilómetros de Roca.

Al ser el destino una subcomisaría, Vera llegó como Jefe de la Unidad e impuso su carácter fuerte y actitudes que excederían los límites del buen comportamiento policial. No sólo son gritos y un andar prepotente, testigos afirman que acostumbraría a ingresar a los calabozos y enfrentar a trompadas a los detenidos, en un claro abuso de sus funciones.

Estos excesos también los tendría con el personal. Por eso no sorprendió que una mujer policía que cumple funciones en la misma subcomisaría se haya presentado hace pocos días en la Comisaría de la Familia de Roca, para denunciar a su Jefe por Violencia de Género.

La Sargento Ayudante expuso diversas situaciones en la cual Vera cometió excesos contra su persona, por lo cual le solicitó a la Justicia que intervenga para que su jefe se abstenga de realizar actos que perturben o intimiden a su persona e instó para que tome las medidas que correspondan para que finalice el acoso del que es víctima.

Se supo que Vera se jacta de ser intocable por parte de la cúpula de la fuerza rionegrina. Su apellido y su estrecha relación con una mujer de poder dentro de Juntos Somos Río Negro, serían las razones por la cual goza de cierta impunidad. Fue así que consiguió el traslado a Mainqué, una localidad del Alto Valle y cerca de Roca, cuando en otros casos similares, además de ser sumariado, son enviados a pueblos lejanos de la Línea Sur como castigo.

También trascendió que a los pocos días de estar como Jefe de la Subcomisaría 66°, habría movido influencias para que trasladen desde San Antonio Oeste a una joven con la cual había comenzado una relación de pareja, para que pueda trabajar con él. Capricho que concedieron las máximas autoridades provinciales, como la ministra de Seguridad Betiana Minor y el Jefe de Policía, Osvaldo Tellería.

Desde la cúpula policial no brindaron datos oficiales sobre cuál es la situación de Vera, como tampoco si sigue al frente de la unidad luego de la denuncia de su subordinada, o cuál es el presente de la mujer que se animó a exponer a su jefe por Violencia de Género.

En enero de este año, durante los festejos de Año Nuevo, un hombre de 31 años, quien se encontraba borracho y se había puesto cargoso con el personal de seguridad de un boliche, fue detenido y trasladado a la Comisaría 3°. Las cámaras de seguridad del local registraron la detención y se puede ver como intentó eludir al móvil y corrió algunos metros hasta que fue apresado.

Sin embargo, dentro del calabozo donde fue alojado recibió una feroz golpiza que le produjo la rotura de la tibia, una fractura en el rostro y marcas en el resto del cuerpo. Cuando fue liberado, quedó tirado en la puerta de la Comisaría al no poder apoyar su pierna. El hombre se presentó en la fiscalía para realizar la denuncia por abuso de autoridad, golpes y además aseguró que mientras estuvo detenido le robaron la plata de su billetera.

Sólo unos días después de que el fiscal Gastón Britos Rubiolo comenzara una investigación, toda la conducción de la unidad más grande de Roca y una de las más importantes de la provincia, fue trasladada y nombraron nuevos jefes.