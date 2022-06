Es hijo de un ex comisario y estafa a mujeres

Una joven neuquina denunció en la Justicia a un estafador, quien con la excusa de hacerla ingresar a trabajar a un supermercado de la región, le había cobrado a ella, a su pareja y dos personas más el dinero de una supuesta libreta sanitaria. Además de hacer las presentaciones formales, la víctima escrachó al delincuente por las redes sociales.

El estafador sería Leonardo Ricardo Riveros, hijo de un ex comisario con el mismo nombre, conocido en la provincia por su cercanía al ex gobernador radical Pablo Verani, y que llegó incluso a ser Jefe de varias regionales, como la de Roca y Viedma antes de su retiro. Ya jubilado, el hombre se desempeña actualmente como asesor de seguridad en las muchas sucursales que los supermercados cooperativos tiene en Río Negro.

De acuerdo al relato de la víctima, Riveros aseguró ser el dueño de una consultora inexistente que se llama Comahue y ofrece trabajo en control de calidad de alimentos en supermercados, con la promesa de pagar 6 mil pesos a la semana. con la promesa de realizar tareas de control de calidad de los alimentos.

El hombre se muestra interesado en el perfil de las víctimas que respondían a la oferta de trabajo que hacía a través de Facebook. Luego de entrevistarlas "te envuelve con el verso de que busca auditores para supermercados, para hacer control de calidad de los alimentos", aseguró la neuquina en su muro y luego, cuando confirma el puesto, surge el problema de la libreta sanitaria, por lo que las víctimas terminan abonando 2.156 pesos.

No conforme con quedarse con ese dinero de ella y de su pareja, Riveros le solicitó a la joven neuquina que busque dos interesados más para cubrir otros puestos que tenía vacante en la cadena de supermercados en los que su padre es asesor de seguridad. Por lo que se apoderó de unos 8 mil pesos.

La neuquina presentó las pruebas que tenía en su teléfono, como el CVU de su cuenta de Mercado Pago donde debió transferir el dinero, como también la copia del DNI que el propio acusado le envió en una foto. La víctima también difundió un mensaje de audio en el que el estafador la amenazaba para que deje de hacer públicas las denuncias en su contra.

No es la primera acusación que sufre Riveros por maniobras fraudulentas para sacarle dinero a mujeres con diferente tipo de estafas. Una mujer denunció que en marzo lo contactó por un alquiler que no existía. La víctima le entregó 6 mil pesos como seña y luego de unos días Riveros le solicitó 6 mil más con la excusa de que debía llamar a un gasista por una pérdida. Pasado el tiempo, el estafador no contestó más el teléfono.

En este caso, la estafada era una mujer de Belisle que debía permanecer en Roca por problemas de salud, y al hacerse público el caso, fue el ex comisario quien le habría devuelto el dinero.