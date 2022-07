Quedó imputada una experta estafadora con tarjetas de crédito

Una mujer que es experta en estafas con tarjetas de crédito, fue acusada en Neuquén, luego de llevar a cabo dos robos por alrededor de 300 mil pesos. Los hechos ocurrieron en 2021 y el juez de garantías dio por formulados los cargos por el delito de estafa, aunque no avaló el pedido del fiscal para unificarlos con la causa de la asociación ilícita.

La mujer operaba junto a un hombre, que se encuentra detenido en un penal de Río Negro por otra causa y que por ese motivo no pudo ser acusado. En Neuquén, realizaron dos estafas grandes, la primera se llevó cabo el 17 julio en un local comercial ubicado en un shopping, donde efectuaron una compra offline por 179.620 pesos. La segunda fue el 28 de julio, en un comercio del centro donde compraron teléfonos celulares con la misma dinámica y se adjudicaron 113.608 pesos.

En la investigación que llevo a cabo la fiscalía, se pudo determinar que las tarjetas de crédito con las que operaba esta mujer no le pertenecían y se sospecha que eran robadas.

En AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén, dialogamos con el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, quien explicó que “los das estafas tuvieron la particularidad de la utilización del posnet en forma offline”. En este tipo de compras, no se pasa la tarjeta de crédito por el mismo, sino que la carga de los números de los plásticos se realiza de forma manual “los estafadores simulaban una operación, se emitían los tickets, pero eso no garantiza que la transacción sea aprobada”, agregó el fiscal.

Vignaroli, además remarcó que “estas personas tienen un claro conocimiento de cómo se manejan los posnet, por eso podemos decir que son expertos”. Los aparatos utilizados en las tarjetas de crédito cuando se encuentran fuera de línea, emiten un ticket que aparenta ser cómo que la operación fue ejecutada con éxito, pero en realidad nunca está aprobada esa compra y ahí es donde se lleva a cabo la estafa.

La experta estafadora es conocida en el ambiente del delito, tiene antecedentes y en una época integro una banda que se dedicaba a realizar entraderas. En estos momentos, también está imputada por participar en una asociación ilícita que se dedica a estafar comercios a través del sistema “phishing” donde obtienen a través de llamadas telefónicas datos de tarjetas de crédito y con esos datos hacen compras.

Durante la formulación de cargos por estafa, los fiscales Pablo Vignaroli y Marcelo Silva, solicitaron la imposición de una prisión preventiva por seis meses, ya que también está imputada en la causa de la banda de estafadores.

“A través de unas llamadas telefónicas dentro de la investigación, nos dimos cuenta que la mujer buscaba mudarse de la ciudad y que tenía falta de voluntad de cumplir con los convenios” dijo Vagnoli.

Por ese motivo, desde la fiscalía emitieron una orden de tensión, que se efectivizo el martes y se la llevó ante el juez para que ejecute la misma. Pero la defensa de la mujer presentó un amparo porque tiene a su cargo sus dos hijos menores.

Por lo tanto el juez, no dio lugar al pedido de la fiscalía y le otorgó una caución de 250 mil pesos que la mujer ya pagó y por eso se encuentra en libertad. Por el momento con lo único que debe cumplir son con los dos comparendos semanales.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: