Cómo evitar estafas al contratar alojamientos temporales

Comenzaron las vacaciones de invierno en varias provincias y Neuquén es una de las más elegidas por los turistas debido a sus grandes atractivos. Por ese motivo, desde el ministerio de Turismo alertaron sobre la existencia de estafas en la contratación de alojamientos temporales.

En los últimos años, este tipo de estafa creció de forma desmesurada, sobre todo en San Martin de los Andes, Villa La Angostura y Coviahue – Copahue. Por eso es de suma importancia que antes de alquilar de una vivienda, las personas cuentan con la certeza de que la misma existe y que se saquen todas las dudas antes de hacer una reserva.

Para no caer en una estafa, la recomendación de las autoridades es siempre buscar hospedajes habilitados en sitios web oficiales como www.neuquentur.gob.ar/es. “En nuestra web hay un buscador actualizado de todos los alojamientos turísticos que cumplen con los requisitos y que están habilitados”, aseguró el ministro de Turismo, Sandro Badilla.

La mayoría de los estafadores que ofrecen propiedades utilizan fotos falsas, con inmuebles que no existen o están en otra dirección. Cuando buscamos alojamientos hay que tener cuidado con los enlaces que llegan a un correo electrónico o a una publicidad, y es fundamental no aportar datos que no sean estrictamente necesarios a la hora de la reserva.

Algunas personas, mediante un ardid, hacen caer en la trampa a consumidores o turistas, ofreciéndoles propiedades en alquiler a menor valor o con grandes beneficios. El estafador hace que el turista deposite una seña y después desaparece. En la mayoría de los casos, la propiedad no existe o no es lo que habían pactado.

María del Carmen Aguilar a cargo del área de Fiscalización Turística perteneciente a la dirección de Asuntos Legales, comentó que recibieron denuncias desde la localidad de Caviahue, pero que al tratarse de un perfil falso, el expediente queda sin efecto. “Por eso es importante difundir y estar alerta, saber que deben recurrir a fuentes confiables de consulta, donde los prestadores brinden a los turistas todos los datos, donde haya números de teléfono y correos electrónicos, y se pueda chequear la veracidad de su actividad”.

CONSEJOS PARA ALQUILAR UNA PROPIEDAD:

- Evitar contratar o alquilar propiedades a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Marketplace), por teléfono o por WhatsApp.

- Evitar alquilar propiedades en la vía pública sin conocer su estado y condiciones.

- Constatar que el proveedor del alojamiento figure inscripto en los registros de la Secretaría de Turismo de la localidad que desea visitar.

- Para mayor seguridad, cerciorarse de la existencia de la propiedad (a través de Google Maps o consultando en comercios aledaños).

- Contratar servicios por escrito.

- Si es telefónicamente o por internet, solicitar número de gestión, datos de la persona que atiende y domicilio físico de la empresa o del titular de la propiedad.