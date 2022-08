Tiros, corridas y un baleado en la Fiesta de las Infancias

Otra vez en la zona norte de Roca se registraron hechos de violencia. Este sábado, en pleno festejo del Día de la Infancias, con una plaza colmada de familias, un hombre fue baleado en una de sus piernas y debió ser trasladado de urgencia al hospital López Lima.

El hecho ocurrió en calle Perito Moreno al 3700, a unos 100 metros de la plaza del barrio donde las familias participaron de los festejos que organizó la municipalidad de Roca y que terminó abruptamente para evitar que haya más personas heridas. Según el relato de los vecinos, al menos dos hombres corrieron con un arma en la mano alrededor de la plaza.

La policía llegó al lugar y encontró una vaina de calibre 9 mm, además de manchas de sangre en la vereda. Todo sucedió a una cuadra de la Escuela 357, donde se registraron al menos otros tres tiroteos en los últimos meses y un grupo de padres optó por no enviar sus hijos hasta que la seguridad del establecimiento esté asegurada. Cansados de esperar respuestas, hasta evitaron que los docentes y porteros puedan trabajar. Finalmente, Educación inició la construcción de un paredón de 2 metros que blindará la escuela de otra posible balacera.

La intendenta María Emilia Soria se refirió a los hechos de inseguridad que se registran particularmente en esta zona de Roca. Señaló que “vemos que hay mucha inseguridad, pero si tenés 13 policías para 60.000 habitantes, es muy difícil. El número no te cierra de ninguna manera. Llega la temporada de invierno y se llevan los uniformados a Bariloche, llega el verano y se los llevan a Las Grutas. Siempre somos la moneda de cambio. No es un descargo en contra de la familia policial, si no remarcar los pocos recursos que tiene la provincia”.