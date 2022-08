"Te juro por mi hija que te saco las ganas de pegarle a otra mujer"

Kirstein, de 46 años, es profesora en pilates y logró con lo suyo prestigio en Tierra del Fuego. En las últimas horas, salió a la luz el terror que padeció por mucho tiempo: durante doce años fue sometida de todas las formas por su marido Marcelo Guzmán, abogado y exdiputado de la provincia de Córdoba. El hombre, era relator del Superior Tribunal de Justicia y mano derecha del juez del Ernesto Löffler, el mismo que demoró todo lo posible para expresarse y sacarlo de su lado.

Cabe destacar, que el vocal del máximo tribunal salió de letargo cuando la ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) María Emilia Valle se comunicó para pedirle una explicación sobre cómo, en tiempos que la sociedad obliga una mirada integral, inclusiva y perspectiva de género, haya dejado pasar un caso de violencia tan grave.

En las últimas horas, la familia de Carla, mujer víctima de violencia de género por parte de un abogado del STJ de Tierra del Fuego, agradeció a Laura Verónica Buyatti, magistrada del Juzgado de Menor y la Familia de la ciudad de Villa Ángela. La jueza acompañó activamente al entorno de Kirstein y mediante redes sociales criticó a Marcelo Guzmán, el hombre denunciado.

"Si te crees tan poderoso y poronga a ver si te animás a venir a Villa Ángela y contéstame", le dijo una jueza a Marcelo Guzmán, abogado acusado de violencia de género. Asimismo, la titular del mencionado juzgado también cuestionó al juez que hasta el momento de su posteo no firmaba la autoridad para que Carla pueda volver a Villa Ángela.

"Basta de tanta impunidad no tienen vergüenza Su Señoría que se ofendió conmigo porque le dije porque no la atendió (a Carla). Si tiene lo que tiene que tener no sea tan cagón y firme la autoridad para que venga a Villa Ángela . Si no resuelve en esta semana le juro que me va a conocer en persona así que resuelva", escribió Buyatti el pasado miércoles.

Por su parte, en su posteo, la magistrada apuntaba con el titular del Juzgado de Familia y Minoridad Nº2 de Ushuaia, Marco Mellien, a quien acusaba de no haberla escuchado y que solo la recibió por 5 minutos. Previamente, la jueza se dirigió directamente al denunciado Marcelo Guzmán.

"Si te crees hombre espero que me atiendas el celular a ver si te animás. Te juro por mi hija que te saco las ganas de pegarle a otra mujer ", apuntó y añadió: "Sos un asco, un animal. Dejá en paz a Carla y dejá que venga a Villa Ángela. Si te crees tan poderoso y poronga a ver si te animás a venir a Villa Angela y contéstame. Carla tiene que venir a su ciudad, sos un asco miserable. Te voy hacer la vida imposible te juro".

Para finalizar, le pidió a Guzmán "que se relaje" porque pronto viajará y se conocerán. "Es una vergüenza que trabajes para el Poder Judicial de Ushuaia Marcelo Guzmán, maltratador y pegador de mujeres", cerró.

