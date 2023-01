Uno de los Pertossi rompió el pacto de silencio: "Yo no estaba ahí"

En la novena audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, que se desarrolla este jueves, sucedió algo que se estaba esperando; uno de los rugbiers rompió el silencio. Mientras se estaba mostrando en la sala uno de los tantos videos del ataque al joven estudiante de Derecho, Luciano Pertossi solicitó hablar . Se rompió el pacto de silencio.

Pertossi, de 21 años, uno de los ocho acusados por el brutal crimen en Villa Gesell, interrumpió a los peritos y pidió declarar en el juicio: “Yo no estaba ahí”, aseguró haciendo referencia a las imágenes que se estaban reproduciendo en ese momento.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió analizar un video que los peritos no habían visto. El abogado Hugo Tomei dijo que no correspondía porque era “ampliación de la prueba”, sin embargo la jueza Castro no hizo lugar al planteo. Los peritos entonces identificaron a una persona con una prenda negra oscura. “No llegamos a determinar mucho más”, dijeron. Luego, la compararon con la filmina 75 de su trabajo. Comenzó un cruce entre Tomei y los fiscales.

“¿Quién era el sujeto 11 en la filmina 75, entonces?

“Luciano Pertossi”, respondió. Así, Luciano Pertossi le hizo un gesto a su defensor y pidió hablar, frente a su tío Marcos y Emilia, su hermana y abogada defensora.

Apuntado por los peritos, tomó la palabra. Es la primera vez en todo el proceso que uno de los acusados decide hablar ante el Tribunal N°1.

“Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”, aseguró.

“¿Dónde estaba?”, preguntaron los fiscales. Pertossi replicó: “No te voy a responder”. Allí, le reiteraron la pregunta. Pertossi volvió a evadirla. Visiblemente nervioso, dijo: “No te voy a responder”.

Allí, le reiteraron la pregunta. Pertossi volvió a evadirla. Visiblemente nervioso, dijo: “No te voy a responder”. Su tono fue cada vez más desafiante, tan como consignó Infobae: “¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, le reiteraron. “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada”, siguió. Se negó dos veces a dar ese dato.

Luego, la audiencia pasó a un cuarto intermedio, en donde los familiares de los acusados comenzaron a conversar con Hugo Tomei. Rápidamente los imputados fueron retirados de la sala.