El abogado de los rugbiers pidió suspender el juicio

En la mañana de este lunes 2 de enero comenzó el juicio oral contra los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, en la puerta del boliche Le Brique, ubicado en Villa Gesell. Los padres de Báez fueron los primeros en declarar ante los jueces Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, y la jueza María Claudia Castro del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

Después de un cuarto intermedio de una hora y diez minutos de duración, el Tribunal Oral Criminal N°1 rechazó el pedido de Hugo Tomei por unanimidad. Los jueces confirmaron que no se va a hacer lugar a la suspensión del debate.

Máximo Pablo Thomsen; Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli; Ayrton Michael Viollaz; Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y también por “lesiones leves”. Lo que prevé la condena de prisión perpetua.

Según el fiscal García, los rugbiers eligieron acogerse al derecho a no declarar, consagrado por la Constitución Nacional. Eso significa que no hubo perjuicio a los acusados como para pedir la nulidad del juicio. Incluso que tuvieron la chance de declarar -ya con Tomei como abogado oficial- y se abstuvieron.

Entonces, el abogado de los ocho acusados contraatacó y anunció un segundo planteo. Afirmó que si no se sabe qué delito se le imputa a cada uno no se los puede defender. “Qué significa distribuir roles, cuándo se distribuyeron los roles”, pregunta. Y sigue: “Lo traigo a colación porque el particular damnificado nos agregó ciertas características que no están en la línea de la fiscalía y entonces tengo el derecho de pedir una unificación", consignó Infobae.