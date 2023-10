Neuquino asesinado en Bolivia: "No hay interés en que se esclarezca el caso"

La familia de Matías Rosales, el joven argentino asesinado en Bolivia en circunstancias aún sin esclarecer, sigue buscando respuestas y justicia en medio de una investigación que parece no avanzar.

En una reciente entrevista en AM 550 y CN 24/7, Carina Cheuquepan, madre de Matías, compartió sus preocupaciones sobre la falta de avances en el caso y la falta de cooperación de las autoridades locales.

En la audiencia reciente, se intentó acceder a imágenes de cámaras de seguridad que podrían proporcionar información clave sobre el trágico suceso. Sin embargo, la falta de respuesta y colaboración de las autoridades locales impidió el acceso a estas pruebas fundamentales. Según ella, este obstáculo se suma a la sensación de que nadie está interesado en el progreso de la investigación.

Cheuquepan expresó su inquietud: "No hay interés en que se esclarezca el caso. Nadie ha hecho nada. No hay avances. Nadie se interesa. Comienzan a moverse cuando yo estoy aquí. A mí me cuesta mucho venir, como todos sabrán, porque es muy lejos y el cambio de dinero a Bolivia es muy caro".

Además, la madre de Matías compartió su preocupación por la falta de apoyo y seguimiento por parte del consulado argentino en Bolivia: "El acompañamiento es lamentablemente, solamente pagaron el hotel donde estoy alojada, que agradezco, pero no me ayudan en nada más. No es completo el acompañamiento. Me gustaría que ellos llamaran y se involucraran más con la causa".

Cheuquepan anunció que hará público el expediente del caso y buscará realizar un reconocimiento del lugar donde ocurrió la muerte de su hijo. Su determinación y búsqueda de justicia continúan, a pesar de los desafíos que enfrenta en su búsqueda de respuestas.