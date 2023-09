Cómo sigue la causa del neuquino asesinado en Bolivia

Esta semana la región lamentó el asesinato de Matías Rosales, un neuquino de 35 años que fue apuñalado en la ciudad de Oruro y luego se le negó la atención médica por ser extranjero. Carina Cruces, su mamá, habló con MejorInformado e informó cómo continúa la causa: "Siguen atentando contra la memoria de Matías".

Matías se encontraba viajando de mochilero junto a su novia por Latinoamérica, tenía un hijo de 11 años y había formado parte de la organización "Ni Un Pibe Menos por la Droga". Pero, todo se truncó en la ciudad boliviana. No sólo se encontró con la violencia asesina de una persona, para luego toparse con la crueldad de un sistema que lo dejó agonizando en la puerta de un hospital hasta que perdiera la vida; sino que ahora, su familia lucha contra las impericias de la justicia que hace ojos ciegos ante la desesperación de sus seres queridos.

Este viernes a la noche, su mamá por fin pudo ir a ver a su ser querido a la morgue, pero denunciaron que se encuentra en paupérrimas condiciones: "Nos dimos cuenta que la cama frigorífica del cementerio donde se encuentra el cuerpo de Matías no tenía el frío suficiente". Por esto mismo, le pidieron al Ministerio de Justicia que les de "unos días más para sacar el cuerpo de Matías de la morgue porque ninguna sala velatoria está preparada como para tenerlo".

"La verdad que esto es horroso", amplió Carina. Y detalló que desde Cancilleria no pueden brindarle alternativas por falta de recursos: "No es solamente el caso nuestro, la Justicia de acá responde que eso es lo que pueden hacer por todos, no solamente por el cuerpo de Matías". Sostuvo que tanto ella misma constató las malas condiciones que se encuentra el lugar y la misma gente que trabaja en el lugar le confirmó que es lo máximo que pueden hacer.

Por otra parte, habló sobre los resultados de la autopsia y comentó que la apuñalada fue muy certera: "El colombiano cuando lo increpó y lo apuñaló sabía muy bien lo que hacía". El ataque fue directo al pecho, lo cual perforó una vena principal que va directo al corazón.

El atacante se encuentra prófugo y este viernes se iba a realizar un identikit, pero hasta ahora no se ha avanzado. Su pareja, Florencia, fue testigo y si bien brindó información, desde las autoridades no hicieron alusión: "Ella sabía que él tenía un tatuaje en la mano, pero nadie tomó notas". Ahora, se sumó otra fiscal para trabajar en la investigación .

Este sábado, reconocieron el lugar donde ocurrió el hecho, el cual es concurrido por la cantidad de ferias que hay. Además de Florencia, dieron con un joven que salió en un noticiero local y manifestó lo que ocurrió. Ahora, tanto la familia como la policía busca al chico para que de su relato a la Justicia.

Asimismo, y una vez resuelta las diligencias por el cuerpo de Matías, su mamá declaró que organizarán una marcha en Neuquén con sus seres queridos y amigos para conmemorar su memoria. "Sabemos que es lento todo lo que están haciendo, pero nosotros no nos vamos a quedar tranquilos: vamos a insistir, buscar y estar pendientes de todo lo que pasa. Yo no me voy a dar por vencida. Acá estoy y acá me quedaré hasta que me digan qué es lo que han conseguido con respecto a ese hombre", culminó Carina.