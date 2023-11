Otra vez un auto chocó contra el Tren del Valle

Hace poco más de una hora el Tren del Valle chocó nuevamente, esta vez con un Renault Duster de color blanco. La colisión se dio en la localidad de Plottier, cuando la formación recién comenzaba su recorrido en dirección a la capital de la provincia.

Si bien las circunstancias de este nuevo siniestro vial del Tren que une Neuquén con Plottier aún se investigan, la dinámica del choque aparenta ser la misma que la que aconteció en oportunidades anteriores, es decir, el vehículo pasó cuando no podía hacerlo. No obstante, tampoco se visualiza una barrera en dicho paso a nivel. La Policía de Neuquén se encuentra trabajando en el lugar y, según testigos, no habría heridos de consideración.

Hace solo cinco días, el Tren del Valle tuvo un siniestro vial de circunstancias similares al ocurrido recientemente: el viernes 10 de noviembre, alrededor de las 8.30, el tren viajaba en sentido al centro de Neuquén. En ese momento, una fila de vehículos esperaba sobre la calle el paso de la línea y -según comentaron testigos- quien iba a bordo del Renault decidió sobrepasar por un costado a los demás automóviles y pasar por las vías. Allí, el tren lo alcanzó e impactó justo del lado del conductor.



NOTICIA EN DESARROLLO