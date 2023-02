Qué se sabe del hombre que murió en la calle, en brazos de policías

Se realiza una investigación por la muerte de un hombre en plena calle Godoy, en el oeste de la capital neuquina. El hecho ocurrió este jueves cuando la persona corría, mientras gritaba que estaba siendo perseguido. El hecho fue calificado como "muerte dudosa".

Según fuentes oficiales, se trata de Mario Alejandro Medina, quien era vecino del barrio San Lorenzo. Tenía 40 años y era padre de dos hijos. Además, se informó que la investigación también se trasladó al domicilio en el cual vivía, mientras también se trabaja en un auto que quedó abandonado y con las llaves puestas.

Según confirmó el comisario, José Méndez, a la redacción de Mejor Informado; el hecho ocurrió al rededor de las 06:50 cuando comerciantes de calle Godoy, alertaron a través de WhatsApp, que una persona se encontraba corriendo y gritando en la zona. Indicaron que estaba "eufórico", asegurando que alguien lo perseguía por Zaballo. Según un vecino, salió a la vereda y no pudo observar a nadie en el sector.

Luego, empezó a golpear fuertemente la puerta de una vivienda, "quería entrar. El dueño no sabía quien era, llegaron dos patrulleros y trataban de calmarlo, le preguntan cómo se llama, y ahí se desploma, se desvanece", agregó el comisario. Inmediatamente el personal comienza con el pertinente RCP. Según informaron, luego, llegó la ambulancia y continuaron con el intento de reanimación, Pero, ya no pudieron hacer nada, y el hombre falleció allí. "A simple vista no se ve ninguna herida ni de arma blanca ni de arma de fuego. No tiene documento de identidad y nada en sus pertenencias", agregó por último Méndez.

El hecho fue calificado como "muerte dudosa" y se comenzó una investigación, tras la muerte del hombre que vivía en cercanías de República de Italia y Racedo. Una vez que la familia de Medina fue informada, se iniciaron los trámites de la investigación que impulsa la fiscal de Homicidios, a cargo de María Eugenia Titanti.