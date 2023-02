Una mamá y su hijo con Síndrome de Down, vivieron una noche de terror

Una verdadera noche de terror vivió una mamá y su hijo con Síndrome de Down en su vivienda en la ciudad de Cutral Co. Durante la madrugada de este jueves, dos ladrones irrumpieron en su propiedad ubicada en el barrio Centro Sur y le robaron a una mujer de 45 años y su hijo con discapacidad.

Todo ocurrió pasadas la 1:30 aproximadamente y ambos se encontraban despiertos; la mujer estaba en el living mirando la televisión y el chico en la habitación, con una computadora mirando caricaturas, confirmaron fuentes policiales al medio local Cutral Co Al Instante.

Asimismo, la víctima, le confirmó a los efectivos policiales que, "de la nada ingresa a la casa un hombre armado, me apunta y me obliga a ir hasta la habitación con mi hijo". Acto seguido, oye ruidos, e ingresa otro delincuente y se llevan una computadora, un televisor de 50 pulgadas, una máquina de coser y el teléfono celular.

La secuencia tuvo una duración de una hora aproximadamente. Hasta el momento no hay personas detenidas. Los investigadores están verificando cámaras de seguridad públicas y de particulares. La víctima no pudo brindar mayores precisiones sobre el ladrón, ya que no lo vio de cerca y por los mismos nervios de lo ocurría.