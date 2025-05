Jenifer Lauría se calentó con Nano de Gran Hermano, su ex, y ventiló su peor intimidad: “Tenés…”

La ex participante de Gran Hermano, Jenifer Lauría, volvió a ser noticia luego de protagonizar un tenso momento durante un vivo de Instagram. En plena transmisión, Lauría estalló contra Nano, también ex concursante del reality y su expareja, dejando al descubierto detalles íntimos de su relación que sorprendieron a sus seguidores.

Todo comenzó cuando Jenifer Lauría se refirió a un comentario que Nano hizo sobre su casa, donde él pasó mucho tiempo mientras eran pareja. Sin filtro, Jenifer disparó: “Muerto de hambre, ¿de mi casa te venís a quejar? Te hice lugar en mi vestidor para que guardes las tres pilchas que tenés”. Las palabras encendieron las redes y el clip del momento no tardó en viralizarse.

Lejos de calmarse, Lauría siguió desahogándose frente a cientos de espectadores. “Yo no soy amiga de la gente traidora ni mal agradecida, así que dos besitos”, lanzó, dejando en claro que no está dispuesta a reconciliarse ni a mantener ningún tipo de vínculo con Nano después de sus dichos.

Durante el vivo, Jenifer Lauría dio detalles de la convivencia que tuvieron y remarcó su enojo por la actitud del ex. “Nano dijo una boludez sobre mi casa, no quiero filtrarlo. Él durmió acá, es donde le lavaba la ropa y viene a hablar de mi casa”, comentó visiblemente molesta. Los comentarios de sus seguidores explotaron en el chat, algunos apoyándola y otros pidiendo que no exponga tanto su vida privada.

A medida que avanzaba la transmisión, Jenifer Lauría dejó claro que el dolor por la ruptura todavía está presente. “La verdad no lo puedo creer”, dijo con indignación, provocando aún más revuelo entre los usuarios que seguían atentos cada palabra de la influencer.

El enfrentamiento entre ambos reavivó viejos rumores sobre lo conflictiva que fue su relación dentro y fuera de la casa. Algunos seguidores recordaron episodios de tensión que habían quedado en el olvido, mientras que otros aprovecharon para tomar partido en esta nueva pelea mediática que promete seguir dando que hablar.

La polémica reacción de Jenifer Lauría encendió nuevamente el interés de los fanáticos del reality, que ya venían especulando sobre las tensiones entre ambos desde que salieron de la casa. Mientras tanto, Nano no hizo declaraciones públicas, pero muchos esperan que responda en sus redes.

Con este episodio, queda claro que aunque Gran Hermano ya terminó, el drama sigue vivo fuera de la pantalla. Y como suele pasar en estos tiempos, Instagram se ha convertido en el ring perfecto para que los ex participantes sigan sacándose chispas.