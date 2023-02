El conmovedor testimonio de familia y amigas de Norma y Luz

Foto: Anahí Cárdena

Miles de personas marcharon ayer en las calles de la región acompañando a familiares y amigos de Norma Beatriz Morales y Luz de los Milagros Prieto, asesinadas este fin de semana. El único sospechoso por este doble femicidio, Jorge Antonio Lagos, recibirá esta mañana la formulación de cargos correspondiente.

"Es algo que no termino de entender, no caigo todavía", dijo Lorena, hija de Norma y hermana de Luz, que llegó al domicilio de Los Hornitos alertada por una vecina que le dijo que su mamá no atendía. Ella también intentó comunicarse, con su mamá y su hermana y al no poder hacerlo se acercó al domicilio. "Hubo una discusión el sábado y por ese motivo se preocuparon por ella, el domingo, los vecinos", agregó Lorena.

Sobre la relación que mantenía su madre con Lagos, dijo "ellos se había separado hace 2 o 3 meses y no sé en qué punto estaba la relación". Además comentó que "a él no lo conocía, no sabía que era violento".

"Ahora queremos que le den perpetua que pague el daño que me provocó a mí, a mi familia y a la gente que quería a mi mamá y a mi hermana", cerró Lorena.

Además, Miriam, una amiga muy cercana de Norma, contó que ellos estuvieron juntos aproximadamente dos años en los que se separaron varias veces. "Él era violento verbalmente, no sé si la había golpeado alguna vez porque nunca me contó eso", agregó.

"Un día vino y le dijo que estaba en la calle, que dormía abajo de un puente, y como ella se estaba yendo de vacaciones le dejó la casa para que aunque sea tenga donde quedarse porque ella tenía un corazón enorme", contó Miriam sobre el último acercamiento de Jorge Lagos, el presunto femicida, a las víctimas.