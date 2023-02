Se hizo pasar por su sobrina y le robó los dólares a una abuela

La maniobra es burda y conocida, pero no pierde la eficacia para los delincuentes, que utilizan un dato filtrado y luego ponen en práctica sus dotes actorales para poder confundir y robar. Esta vez, una mujer de 83 años perdió todos sus ahorros en dólares al dejarse engañar por una falsa nieta que la llamó por teléfono, la alertó de los riesgos de tener esos billetes en su casa y la convenció para que se los entregue a un falso contador del banco, que pasaría por su casa para hacerle el favor.

El llamado responde a las características clásicas, con un "hola abu, cómo estás. ¿Sabés quién soy?", la mujer de 83 años un poco sorprendida y otro poco por una prominente falta de audición, comenzó a dudar hasta escuchar un lapidario "ah, ahora no conocés a tu nieta preferida". Entonces la abuela no dudó en responder con el nombre de su nieta. Esta fue la llave de entrada para que comience la timada millonaria.

Con una treta convencional, pero en todo momento generando una gran confusión en la anciana, la falsa nieta le recordó los dólares que tenía guardados en la casa, esos que le habían quedado de la venta de una propiedad. Le aseguró que era muy riesgoso y que el contador de un banco, amigo de ella, le haría el favor de pasarlos a buscar por su vivienda en Ingeniero Huergo y que los depositaría. Todo para que ella no tenga que salir con esa cantidad de dólares a la calle, lo que sería un verdadero riesgo: "viste lo peligroso que está todo".

Según consta la denuncia radicada en la Comisaría 16°, todo fue muy rápido. La falsa nieta hablaba rápido y generó una gran confusión en la mujer mayor, quien accedió a entregar el dinero cuando el contador estuviera en la localidad. Pero le hizo una aclaración: "no le digas a nadie para evitar que te hagan algo a vos abu".

Pocos minutos después, con una extraña rapidez que deja en evidencia los datos concretos que manejaban los delincuentes, un hombre llegó a la vivienda de la abuela y recibió de manos de la víctima un bolso repleto de billetes verdes. El supuesto contador le dio un beso, le dijo que era el enviado de su nieta y que se quede tranquila que los ahorros quedarían al resguardo. Luego se subió a un auto y se fue con los miles de dólares en su poder.

El robo salió a la luz casi un día después, cuando la verdadera nieta fue a visitar a su abuela y allí la mujer sacó el tema de los dólares. Extrañada la joven no entendía de qué hablaba hasta que se empezó a interiorizar de lo sucedido. Ella negó rotundamente haberla llamado y así descubrieron que la mujer de 83 años había sido engañada.

Ambas fueron a la Comisaría y radicaron la denuncia, pero fueron muy pocos los datos que pudieron brindar. La abuela no recordaba que tipo de auto era el utilizado por el falso contador y tampoco quedó el registro del número de teléfono utilizado por la joven que se hizo pasar por la nieta.

Desde la Policía acostumbran a brindar una serie de recomendaciones para las personas mayores y evitar los engaños. El primero de los consejos es cortar la comunicación y luego llamar a la policía para contar lo sucedido. También llamar a alguna persona de confianza, un familiar o un vecino para ponerlos al tanto. Pero por sobre todas las cosas, advierten a los adultos mayores a que no brinden información personal o familiar a desconocidos, no entregar dinero, ni realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico y no dar información sobre tarjetas de créditos, ni sobre tus contraseñas por teléfono, por whatsapp o por mensajes de texto.