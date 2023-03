Reclama la casa en donde mató a su pareja hace 10 años

Mónica Arambuena fue asesinada el 22 de febrero del 2013 por Jaime Orellana en el barrio Belén de la capital neuquina. La mujer había denunciado en varias ocasiones a Orellana por violencia de género y terminó siendo asesinada delante de sus hijos. El femicida fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple.

Sin embargo, en el 2019, Jaime Orellana elevó un pedido para quedarse con la casa en donde vivía y mató a Mónica. La jueza Ana Mendos había rechazado el pedido en 2021, aunque Juan Medori y Fernando Ghisini, integrantes de la Cámara Civil, dieron lugar a la solicitud de Orellana y afirmaron que "podía volver a ocupar la vivienda cuando se le agote la pena".

El caso trepó hasta las oficinas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que integran Gustavo Mazieres y Germán Busamia, quienes manifiestan una serie de críticas contra la resolución a favor del femicida y solicitan que se aplique la perspectiva de género.

En AM550 y CN24/7 dialogamos con el abogado Marcelo Velasco, quien dio más precisiones sobre el tema. "El pedido del TSJ es claro: no se le puede devolver una casa a un asesino y menos volver a un lugar en donde ocurrió un femicidio. Básicamente dicen que no pueden hacer oídos sordos y dejar pasar este despropósito. Van a aplicar todas las leyes posibles para que no se siga consumando un hecho de injusticia", explicó.

Los cuatro hijos de Mónica fueron testigos de cómo mataron a su madre y todas las consecuencias con las que tuvieron que lidiar luego del tremendo hecho. Los vocales resolvieron que la vivienda (del IPVU) debe ser entregada a los hijos de la mujer y en caso de que la rechacen por ser el lugar en donde vivieron un calvario, el IPVU tendrá que darles otra de similares características.

A su vez, la subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén deberá informar mensualmente si Jaime Orellana asiste a tratamientos psicológicos, ya que en poco tiempo accederá a la libertad.