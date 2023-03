Rosario: fue a vender un auto y lo mataron de un tiro en la frente

Un mecánico puso a la venta un vehículo, se fue a juntar con un interesado en el auto y fue asesinado de un tiro en la cabeza, en la convulsionada ciudad de Rosario. El hermano de la víctima aseguró a los medios: “Acá te matan y después se fijan si tenés 10 pesos en el bolsillo”.

Fue un día oscuro para la ciudad rosarina, desbordada por diferentes hechos de violencia. Durante la jornada de hoy, familiares y vecinos destrozaron la vivienda del acusado de asesinar un chico de 11 años el pasado fin de semana en una balacera. Asimismo, prendieron fuego a domicilios a los cuales acusaron de ser bunkers de narcos.

Mientras se disipaba esta noticia, en la calle bulevar Rondeau al 3900, a metros de un centro de jubilados y un taller mecánico, asesinaron a un hombre identificado como Gustavo Leonel Granados de 35 años. El cuerpo quedó en la vereda a plena luz del día y, según testigos, los homicidas escaparon en un auto gris.

Aun así, Adrián Spelta, fiscal del caso, señaló en diálogo con TN que descartan la relación del asesinato con la guerra narco: “Está más que nada ligado a un conflicto personal que mantenía". Pero, igual aclaró que no está en condiciones "de hablar mucho más para no entorpecer la investigación".