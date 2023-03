Suspendieron el proceso judicial contra el Pity Álvarez

El tribunal que tenía a su cargo el juicio contra el músico Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio en julio del 2018 de un vecino de Villa Lugano ratificó la suspensión del debate. “La realización de un debate con un acusado en estas condiciones, necesariamente, traería aparejada su invalidez”, sostuvo el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29. Los jueces ordenaron que su salud sea evaluada trimestralmente, dispusieron el cese del arresto domiciliario y dieron intervención a la Justicia civil.

Los magistrados Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla no hicieron lugar al sobreseimiento que había solicitado la defensa de Álvarez. Tampoco cedieron al pedido de la querella de detenerlo e internarlo en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

De igual manera, uno de los jueces anticipó a los familiares que piden justicia que el debate se podría invalidar en caso de que Álvarez siga en estas condiciones: "no puede llegarse de cualquier manera, el Estado y la ley deben resguardar, por igual, los derechos de todas las partes que participan en un proceso penal”. Además, remarcó que no considera que el acusado haya decidido no llevar adelante el tratamiento para evitar el accionar de la justicia

“El acusado carece de las posibilidades indispensables y necesarias para el ejercicio de su derecho de resistencia a la acusación y el proceso no puede avanzar hacia la realización del debate oral y público sin avasallarlo, de manera que, en los términos contemplados en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde disponer la suspensión del trámite de las actuaciones", manifestó el fiscal Abraldes.

El juez Goerner también se refirió sobre las facultades mentales de Álvarez y dijo que no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal, ya que "presenta un cuadro de deterioro psico orgánico, compatible de acuerdo a la evaluación psiquiátrica con Trastorno Cognitivo Mayor que le impide la autonomía adecuada para desenvolverse en la vida diaria, y un Trastorno Depresivo, con intensa anhedonia (incapacidad para sentir placer) y apatía”.