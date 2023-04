Así coimearon a los policías con dos botellas de champagne

La Policía de Río Negro sufrió un nuevo golpe. Un escándalo que evidencia lo mal que está la fuerza provincial, que pese a la postura de la Jefatura de negar la información y evitar que trascienda, el pacto de silencio se quebró. No sólo se conocieron los detalles del caso de connivencia que tiene como protagonista a un delincuente y dos uniformados que concurrieron ante un robo y terminaron dejando ir al ladrón a cambio de dos botellas de champagne. También salió a la luz el video en el que un cabo y un sargento se esconden las botellas debajo del chaleco antibalas.

Las cámaras de seguridad se transformaron en una herramienta de gran utilidad para poder observar permanentemente lo que sucede cuando los propietarios se van de su casa o de su comercio y dejan todo su capital a merced de los delincuentes. Por eso cuando el dueño del popular restaurante Pioneros, en pleno centro de Las Grutas, se enteró que habían roto la cerradura del local y se habían llevado varias cosas del interior, no dudó en revisar las grabaciones.

La cámara 1, que toma la puerta del local gastronómico, ubicado en la peatonal Viedma, frente a la segunda bajada, registró cómo fue el trato entre el delincuente, que lejos de sentir que lo habían atrapado, pudo charlar con los dos policías que acudieron ante el ingreso de un desconocido al restaurante.

Ambos policías, sargento Hugo Horacio Figueroa y el cabo Nicolás Víctor Carus estaban de servicio y realizaban tareas de prevención de manera peatonal en el centro comercial de la villa turística, que en esta época del año es un verdadero desierto durante las noches. En las imágenes se puede ver como en un primer momento entablan una conversación con el delincuente. El video no cuenta con audio, por lo que no se puede saber que hablan, pero el trato parece ser de mucha confianza, por eso la fiscalía no descarta de que exista connivencia y hasta complicidad.

Unos segundos después. el delincuente vuelve desde otro sector del local con algo en sus manos y se lo da a uno de los policías, que saca un rollo de bolsas y corta una. También colabora en colocar cosas dentro. Mientras, el ladrón continúa recorriendo el local, desde donde se llevó un monitor de 17 pulgadas, un microondas, una caja de herramientas y un taladro inalámbrico, entre otras cosas.

Poco antes de que los policías se vayan, el ladrón les alcanzó unas botellas de champagne. Uno de los policías se niega a agarrarlas, y lo señala a su compañero, quien no duda un segundo y rápidamente la acomodó debajo de su chaleco antibalas. El delincuente insiste en darle otra al uniformado que la rechazó y nuevamente obtiene la misma respuesta. Sin embargo el otro hizo un poco más de lugar debajo de su uniforme y la acomodó para que no se note.

Luego de esta maniobra, ambos salieron por la puerta principal sin importar que adentro quedaba el ladrón con el botín. Tampoco parecían demasiado preocupados por llevarse una bolsa con algunas cosas del local. No se los vio incomodos al llevar las botellas debajo del chaleco antibalas. Pero tuvieron la precaución de entrecerrar la puerta para que no quede abierta.

Este video es el mismo que el dueño del local presentó a la Justicia y por la que se solicitó la detención de los uniformados y hoy al mediodía serán acusados por robo en poblado y en banda, por ser realizado por tres o más personas, agravado por ser personal policial y estar de servicio con el uniforme.

Ayer por la mañana realizaron allanamientos en la casa de los policías y se encontraron las botellas que el delincuente les entregó.