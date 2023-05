Cruel: tenía a su perro atado, sin agua ni comida

La fiscalía acusó este jueves a una mujer de Añelo que en diciembre pasado fue denunciada por tener a su perro atado con una cadena muy corta, sin agua y sin comida.

Se informó que el asistente letrado de la fiscalía Luciano Vidal formuló cargos a la mujer, identificada por sus iniciales como M.D.B, por haber “maltratado a un can mestizo de pelaje marrón claro con manchas gris atigrado, al no brindarle los cuidados necesarios y no darle comida ni bebida. El perro estaba atado con una cadena muy corta en el patio de su vivienda de la ciudad de Añelo”.

Vidal planteó que el hecho fue denunciado mediante la aplicación AmVoz el 7 de diciembre de 2022. Dos días más tarde, efectivos de la Comisaría 10 de Añelo constataron el estado del perro durante una observación desde la vía pública y desde el patio trasero de un vecino de la imputada. Tras ello, el 12 diciembre se realizó un allanamiento en el domicilio de M.D.B, se secuestró el perro y se lo ubicó a resguardo del personal de zoonosis de la municipalidad de Añelo, hasta su entrega en adopción.

El delito que Vidal le atribuyó a la imputada fue maltrato animal en calidad de autora.

El juez de garantías que intervino avaló la formulación de cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía y estableció el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.