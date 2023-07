Intentó tirarse a la ruta 22 desde un puente peatonal

La rápida intervención de dos policías le salvó la vida a un hombre que, desde un puente peatonal, intentaba arrojarse sobre la ruta Nacional 22. Aunque la persona estaba en un evidente estado de shock y desesperación, los uniformados subieron a la pasarela y lograron tranquilizarlo hasta que pudieron agarrarlo y evitar el suicidio.

El hecho se produjo el sábado por la tarde en la ruta Nacional 22, entre Cervantes y Mainqué, donde la obra de la autovía, aunque no está finalizada, ya tiene los puentes peatonales en funcionamiento. El hombre no sólo cruzó la baranda, sino que lo hizo en un lugar donde no hay malla protectora, y luego fue avanzando hacia el centro de la pasarella, justo por encima de las dos manos de la transitada ruta.

Toda esta maniobra fue vista por varios automovilistas, que llamaron al 911 para dar aviso. En cuestión de minutos, una patrulla de Cervantes llegó al lugar y de inmediato los uniformados empezaron a tratar de convencer al hombre para que no se arroje. De acuerdo con lo que se conoció, estaba visiblemente alterado y manifestaba su deseo de suicidarse por un problema grave de salud que padecía.

Los uniformados se dividieron tareas y uno subió por un sector y el policía restante lo hizo por el otro sector. Entre ambos fueron avanzando, mientras lo tranquilizaban. Si bien lograron hacerlo dudar, aún faltaba la parte más difícil, que era volver a situarlo sobre la pasarela.

Los policías lobraron convencerlo y apenas pudieron lo agarraron para evitar que se tire.

El sector donde se encontraba tiene malla protectora, por lo cual no lo podían agarrar y el hombre tampoco podía saltar la baranda. Si bien comenzó a avanzar hasta uno de los extremos, el riesgo de caerse se mantenía al caminar sobre el borde del puente.

Todo esto fue grabado por un automovilista que paró su marcha y con su celular captó cada uno de los movimientos. También cuando uno de los policías logró alcanzarlo y desde la ropa lo tiró hacia andento del puente peatonal. El hombre fue llevado al hospital, donde fue atendido por el personal de Salud Mental.