Día Mundial de Prevención: hablemos de suicidio

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, fecha que es utilizada para visibilizar un tema del cual no se habla tanto en la sociedad, que muchas veces pareciera que se intenta ocultar, que es tabú y que está rodeado de estigmas y prejuicios. Como cada año, organizaciones civiles y autoridades realizan diferentes actividades para poder capacitar a la sociedad y de esta manera poder acompañar a aquellas personas que lo necesiten.

Si bien las cifras son confusas ante la cantidad de organismos que intervienen y la complejidad del tema, en Neuquén, y tal como sucede también en el país y en el mundo, se pone especial atención en los adolescentes, desde los 15 a los 24 años, ya que según la información que hay, es la etapa en la que más suicidios se presentan. Las cifras también indican que hay más suicidios de varones que de mujeres.

En Pasen y Vean, de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, Analía Jara, Directora General de Promoción de Entornos Significativos de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, aseguró que otro desafío es no mostrar estos datos sin ser alarmistas, teniendo en cuenta que las intervenciones de acompañamiento deben ser lo más serenas posibles, sobre todo después de la pandemia que recobró mucha importancia este tema.

La profesional también dio información sobre cómo acompañar a un adolescente con intenciones de cometer un suicidio:

No minimizar el dolor del otro. Cuando una persona está sufriendo, su dolor es lo más importante y lo que le puede regalar el otro es la compañía y la empatía.

No se le dice que "no se preocupe", sino que hay que ser empáticos y alojadores del dolor. No para quedarse en la tristeza, sino para pensar posibilidades de enfrentamiento.

"No asustarnos los adultos, estar más posicionados en prácticas de acompañamiento".

No acelerar el proceso. "En este imperativo de la selfie y de estar todo el tiempo bien, tramitar el dolor, la tristeza, la frustración, es un gran desafío".

Buscar ayuda, poder tejer redes. Poder capacitarse desde información cierta, confiable y desmitificada. No deja de ser un tema de salud mental y también tienen que intervenir profesionales.

Desde la Subsecretaría realizan desde el jueves, jornadas de visibilización, coordinadas por adolescentes. Este sábado, estarán en el Paseo de la Costa con una radio abierta, con charlas, entrevistas a especialistas y actividades. "Se promueve el ejercicio de la ciudadanía de las adolescencias de un modo protagónico, los talleres los coordinan y animan los mismos adolescentes", señaló Analía.

Mirá la entrevista completa: