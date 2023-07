"Hasta acá llegó el circo de Soiza"

Luego de concretarse las detenciones de los tres ex funcionarios de desarrollo social, -Soiza, Osuna y Sanz- se dieron a conocer nuevos testimonios que significaron importantes avances en la causa que lleva adelante la fiscalía de Delitos Económicos, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, la esposa de Pablo Sanz, Isabel Montoya fue entrevistada por 24/7 Canal de Noticias y se mostró categórica en sus declaraciones contra el ex director provincial de planes sociales, Ricardo Soiza al decir que "hasta acá llegó el circo". Haciendo alusión a la pirámide de estafas que había conformado el imputado en las estructuras internas del Estado.

"Nosotros no tenemos para pagar un abogado particular, entonces nos vamos a manejar con el que nos designen. Ricardo (Soiza) creo que sí tiene abogado y que hasta acá llego su circo: las amenazas y todo lo que se ha venido haciendo. Tanto Alfredo Cury (ex abogado de Soiza implicado en la causa), como Ricardo van a tener que dar la cara de todo el hostigamiento y las mentiras que sufrimos".

Al ser consultada por la existencia de amenazas, la mujer declaró que ocurrieron "...desde el primer momento, de hecho quien citaba a todos los imputados de la causa era Cury. Ricardo se comunicaba por videollamada diciendo que todo iba a estar bien y nos quedamos tranquilo porque contaba con el apoyo de funcionario de alto rango. Nos fueron a apedrear varias veces nuestras casas mientras que Cury nos decía que si hablábamos no íbamos a poder dormir tranquilos".

Según Montoya, Cury no sólo era el letrado de Soiza, sino también su matón personal encargado de sostener el pacto de silencio entre los imputados.

"En su momento le dije que no confiaba en él, a lo que me respondió que 'si no confiás en mi, ¿por qué estas en esta mesa?' Le dije que iba a acompañar a mi marido y que no les tengo miedo. Hoy voy a hacer una denuncia para proteger la integridad física de mi esposo y mis hijos. Desde mi lugar, digo que digan lo que sepan y no se sientan intimidados. Yo quiero dejar asentado públicamente que si algo le llega a pasar a mi familia responsabilizo directamente a Ricardo Soiza porque él tiene mucha gente afuera", expresó Montoya, quién también se encuentra imputada como reclutadora (de beneficiarios) y extractora de los retiros de dinero millonarios con las tarjetas de planes sociales.