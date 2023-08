Intentaba robar los cables y murió electrocutado

Luego del fin de semana, los empleados de Moño Azul regresaron hoy a una de las chacras que la empresa tiene en Chichinales. Pero fue recién a la tarde cuando encontraron el cuerpo de un joven ya muerto. Se presume que murió electrocutado mientras robaba cables. Estaba tirado en el piso junto a una columna que sostiene un transformador de una subestación de la empresa distribuidora Edersa.

El hecho no se sabe con precisión cuándo sucedió, es que desde el sábado al mediodía, cuando se fueron los empleados, no quedó nadie en la chacra hasta hoy, cuando regresaron a trabajar. De todas maneras, como no es un lugar muy transitado, recién se dieron a la tarde, cerca de las 17.

Ante la imprecisión de la fecha de muerte y las causales es que la fiscalía solicitó la realización de la autopsia y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca donde será evaluado por los médicos forenses. A simple vista, el personal que trabajó en el lugar anticipó que no tendría indicios de violencia. Durante varias horas el personal de la Comisaría 40° de Chichinales, junto con Criminalística, trabajó en la Colonia Namuncurá para levantar rastros.

Por el lugar donde estaba y algunas herramientas que encontraron en el lugar, se estima que el joven habría subido a la columna de cemento donde esta montada la subestación con la intención de robar el cobre del transformador o de los cables. El artefacto eléctrico pertenece a la empresa Edersa y abastece el sistema de riego para la lucha contra las heladas, por eso no se detectó el corte de energía de manera inmediata.

La empresa distribuidora emitió un comunicado durante la tarde en la que se lamentó por la muerte del joven, y remarcó que "ocurrió lo que tanto temíamos, y que veníamos repitiendo una y otra vez: el riesgo eléctrico al que se exponen quienes vandalizan y roban transformadores o cables es enorme”.

Desde la empresa también hicieron referencia al robo de cables, que es un problema que los afecta en toda la provincia y que les genera muchas pérdidas. Y señalaron como la zona más conflictiva en el corredor valletano entre Allen y Chichinales, donde en lo que va del año se registraron 130 robos.

“Es necesario que se entienda el enorme peligro que provocan este tipo de robos y vandalizaciones. Quienes los ejecutan muchas veces lo hacen sin tener experiencia en el manejo de tensión, con elementos rudimentarias y carentes de las mínimas condiciones de seguridad. Además, ponen en riesgo a los vecinos de las zonas afectadas, perjudican el servicio, y generan complicaciones de todo tipo”, agregaron.